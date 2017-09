El PP pide retirar la publicidad de la 'Diada del sí' que llevan los autobuses de Barcelona

El presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha pedido a la alcaldesa Ada Colau que ordene retirar "de inmediato" la publicidad de la Asamblea Nacional Catalana para inscribirse en la 'Diada del sí' que llevan algunos autobuses y el metro de la ciudad.

Según Fernández Díaz, esta campaña publicitaria "promueve una Diada independentista y un acto ilegal como el referéndum, incluye contenidos políticos y supone una doble vara de medir de Colau y la compañía Transportes Metropolitanos de Barcelona, ya que mientras permite campañas como las del referéndum por la independencia o el 'Bus ateo', veta otras como las de E-Cristians".

El concejal popular ha recordado que "esta no es la primera vez que Colau permite publicidad de este tipo en el transporte público ya que el pasado mes de abril, autobuses y andenes de metro exhibían publicidad a favor del referéndum ilegal".

Colau se escudó en defender que no era una publicidad beligerante ni generaba confrontaciónTambién ha recordado que cuando él mismo pidió su retirada en el pleno de abril del Área Metropolitana, "Colau se escudó en defender que la campaña no era una publicidad beligerante ni generaba confrontación o polémica y que además no incumplía la normativa general publicitaria".

Sin embargo, según el concejal del PP, la publicidad en los vehículos de transporte público de la 'Diada del sí' "vulnera la norma de 2009 de TMB, en la indica que queda excluida explícitamente la publicidad de mensajes ideológicos o sobre creencias individuales, incluidas campañas que buscan exclusivamente provocar el debate social y eco mediático, promovidas por cualquier persona, grupo o entidad".

Fernández Díaz ha lamentado que "el PSC, como socio de gobierno de Colau, tanto en el Ayuntamiento como en el Área Metropolitana, siga haciendo de palmero del independentismo y permita este tipo de campañas en el transporte público".

