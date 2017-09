Villoslada se presenta como el aspirante "sin mochila" que "puede sumar más y restar menos" al PSdeG

En una entrevista en Cadena Ser, ha apostado por abrir un tiempo nuevo en el PSdeG, en el que el partido se sitúe como la alternativa al PP. En este sentido, considera necesario intensificar la oposición en el Parlamento, en el que otro de sus rivales, Xoaquín Fernández Leiceaga, es portavoz. "Tenemos que intensificar la acción de control de gobierno y de iniciativa legislativa para evidenciar las decisiones desastrosas que está llevando adelante", ha defendido.

Además, el exgerente de la Universidade de A Coruña cree que puede ofrecer a los militantes un soplo de aire fresco "después de 10 años de militancia de base". De hecho, sostiene que es por ello por lo que no carga con ningún "lastre" de "batallas electorales anteriores".

Precisamente, otro de sus rivales, el vigués Gonzalo Caballero, le ha afeado, en una entrevista en Europa Press, un dato de su currículo: haber ocupado un cargo en la Xunta durante la etapa de Manuel Fraga, la subdirección xeral de Administración Local. "No me convence que el PSdeG pueda estar liderado por subdirectores del gobierno de Fraga mientras los socialistas luchábamos contra sus mayorías absolutas", sostiene.

BESTEIRO

Villoslada ha asegurado, tras ser preguntado directamente por el ex secretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, que no le está guardando la silla a nadie: "En 30 años de vida profesional, después de trabajar en distintas administraciones públicas y no tener que guardar la silla a nadie, esa no es mi disposición".

También ha anunciado que, en caso de que salga elegido secretario xeral del PSdeG, propondrá la creación de una o dos vicesecretarías para ofrecer una visión colectiva del partido.

