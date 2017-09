Iceta: "Colau nos ha asegurado que Barcelona no se saltará la ley el 1-O. Les creemos"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado este sábado que la alcaldesa de Barcelona y dirigente de los 'comunes', Ada Colau, le ha asegurado que el Ayuntamiento barcelonés "no se saltará la ley" el próximo 1 de octubre, cuando la Generalitat prevé convocar un referéndum de independencia.

En una entrevista, Iceta ha subrayado que "no duda" en ningún momento de la palabra de Colau, cuyo partido, Catalunya en Comú, ha aprobado apoyar el 1-O entendido como una movilización pero no como un referéndum, a la espera de todavía decidir si llamarán o no a la participación.

"Hemos hablado con la alcaldesa de Barcelona, nos ha dicho que no se saltará la ley y no tenemos ningún motivo para pensar que hará otra cosa. Si nos han dicho que cumplirán la ley, ¿por qué hemos de dudar de su palabra? Si dudáramos, no podríamos gobernar juntos. Les creemos", ha dicho sobre Colau y Barcelona en Comú, con quien el PSC comparte gobierno municipal en Barcelona.

Preguntado sobre si los socialistas tienen garantía de ello, Iceta ha insistido: "Conozco a Colau, quizá no suficiente como querría, porque es un conocimiento relativamente reciente: no se saltará la ley. Entre otras cosas porque un alcalde lo que quiere es seguir siendo alcalde. Por lo tanto, la alcaldesa no se saltará la ley".

Del mismo modo, ha evitado anticipar si el PSC abandonaría el gobierno de la ciudad si Colau finalmente implicara al ayuntamiento o a su partido en la celebración del referéndum o cediera espacios municipales para la votación.

"Somos gente muy seria, firmamos un acuerdo en el cual dejamos claro que los elementos no estrictamente de política municipal quedaban fuera, que cada partido podría hacer lo que tuviera por conveniente. Nosotros estamos honrando el pacto y nuestros socios también. En este tema concreto nos han dicho de forma tajante que no se saltarán la ley. No tenemos motivo para dudarlo", ha reiterado.

Sanciones a ayuntamientos socialistas

En un sentido similar, Iceta ha afirmado con rotundidad que "ningún electo socialista ni ningún ayuntamiento del PSC se saltará la ley" en el 1-O.

Ha rehusado sin embargo aclarar si el partido sancionará a cualquier concejal o alcalde socialista si cediera espacios municipales para el referéndum, y únicamente ha dicho que "si fuera sancionado por la justicia, lo sustituiremos. No sé por qué nosotros hemos de especular. Ningún electo socialista se saltará la ley".

Porque, para Iceta, "los que han querido meter a los ayuntamientos de por medio seguramente tienen otras intenciones, que no tienen nada que ver con el referéndum, sino que quieren aprovechar el proceso independentista para ganar espacios en los ayuntamientos".

"Si la Generalitat decide montar un referéndum, ¿qué tienen que ver los ayuntamientos? ¿Es que la Generalitat no tiene locales en Barcelona?", ha retado Iceta, quien ha denunciado el "intento de derivar responsabilidades a otros" por parte del Govern.

En un país democrático hay leyes y quienes se las saltan corren riesgo de que la justicia los persiga penalmente A su juicio, en el Ejecutivo de Carles Puigdemont "nadie está dispuesto a firmar nada" pero, "eso sí, todo el mundo está dispuesto a ver si los alcaldes hacen algo, es una contradicción".

El líder socialista ha opinado por otro lado que "estamos ante un fracaso anunciado" en el referéndum del 1 de octubre, porque "el referéndum al que se comprometieron no se producirá y no habrá referéndum efectivo, con garantías y vinculante", menos aún cuando será convocado "con menos de tres semanas de tiempo".

"En estos momentos, no hay ni las condiciones para repetir una cosa que se parezca a la consulta del 9-N de 2014", ha aseverado Iceta, que ha avisado en todo caso que "es obvio que si alguien se salta la ley a conciencia, tendrá consecuencias".

Iceta ha recordado que "en un país democrático hay leyes y quienes se las saltan corren riesgo de que la justicia los persiga penalmente. A cualquiera: al presidente de la Generalitat, consellers, a concejales, a alcaldes o a ciudadanos cualquiera".

"Si convocado el referéndum, el Tribunal Constitucional lo declara ilegal y alguien se empeña en celebrarlo igualmente, es obvio que puede incurrir en responsabilidades y tendrá un problema", ha apuntado al respecto.

Por último, Iceta ha confirmado que el PSC participará en todos los actos institucionales de la Diada, como el que organizarán Generalitat y Parlament el día 10 de septiembre. "He escuchado que el acto va mucho de libertad y eso está bien... exigiré también los derechos y libertades de los diputados en el Parlament, derechos y libertades que también conviene respetar", ha ironizado.

