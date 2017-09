El Temporada Alta abrirá con 'Nit de reis' en una edición con 97 espectáculos

El director británico fundador de la reconocida Cheek by Jowl vuelve de este modo a Girona con la compañía rusa con la que ya visitó el festival en 2015 y presentará un espectáculo que lleva una década representándose, ha informado el festival en un comunicado.

La programación presentada se equilibra con 25 propuestas internacionales de 16 países diferentes, 65 montajes de autoría catalana, 20 de creación contemporánea y 26 producciones y coproducciones, lo que ha llevado al director artístico del festival, Salvador Sunyer, a asegurar en la presentación que el Temporada Alta es uno de los lugares para ver en otoño "teatro internacional de primer nivel".

PLATEL, CASTELLUCI Y JATAHY

Entre los montajes internacionales que se presentarán en el Temporada Alta figuran la fábula distópica 'Golem', de la compañía inglesa 1927; el espectáculo en memoria de Pina Bausch 'Out of context-for Pina', de Alain Platel y Les Ballets C de la B; el italiano Rome Castelluci con 'Ethica', y el montaje 'Grensgeval' de Guy Cassiers con texto de la premio Nobel Elfriede Jelinek que habla sobre la situación de los refugiados.

El teatro iberoamericano tendrá una presencia importante con 'Las ideas', de Federico León, que se presenta por primera vez en Temporada Alta; 'Arde brillante en los bosques de la noche', de Mariano Pensotti; la versión de Hamlet 'Mendoza', de la compañía mexicana Los Colochos, y 'A floresta que anda', de la brasileña Christiane Jatahy.

Entre las coproducciones del Temporada Alta destacan 'Cyrano', dirigida por Pau Miró y protagonizada por Lluís Homar; 'Blasted (Rebentats)', un texto de la británica Sarah Kane dirigido por Alícia Gorina; 'El metge de Lampedusa' a cargo de Miquel Górriz, y 'Dancing with Frogs', de Sol Picó.

También presentarán tres producciones con teatros de fuera de Catalunya: 'Vània', versión libre de la obra de Anton Chéjov a cargo de Àlex Rigola; 'The mountain, the truth and the paradise', de la compañía Mal Pelo, y 'No se registran conversaciones de interés', de Roger Bernat.

El festival ha destacado la apuesta por la autoría catalana, con 65 propuestas de creación y los grandes nombres de la dramaturgia catalana, y tocar temas de actualidad como los refugiados y el papel del periodismo.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

A nivel musical, la programación del festival tendrá a Jorge Drexler, que iniciará en Temporada Alta su gira de presentación de 'Salvavidas de hielo'; Diego el Cigala; Trombone Shorty; Sílvia Pérez Cruz, y el estreno del nuevo espectáculo de Sopa de Cabra.

El certamen estrena como novedad este año el programa A Tempo, Arts i Formació, centrado en la vertiente educativa y que promueve espacios de interacción entre jóvenes, estudiantes y profesionales de la educación y de las artes.

Consulta aquí más noticias de Girona.