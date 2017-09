El Gobierno regional cree que "no habrá problema" para aprobar los Presupuestos de 2018

La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, ha considerado que "no habrá problema" para aprobar los Presupuestos de la Comunidad para 2018 y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a "trabajar" para lograr que estén listos el 31 de octubre, siendo conscientes de que "hay que anteponer el interés general".

"Lo más importante es que haya Presupuestos de la Comunidad para 2018", según Arroyo, quien ha remarcado que el Ejecutivo regional es un Gobierno que "negocia, que dialoga, que acuerda y que es consciente de la importancia que tiene para la región proyectos tan importantes como el de Presupuestos".

En definitiva, "tenemos que pactar con la sociedad y también con los diferentes grupos para recabar ese apoyo que necesitamos para los Presupuestos", tal y como ha destacado Arroyo, quien ha comparecido acompañada por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo.

Al ser preguntada por la exigencia de Ciudadanos, que supedita su respaldo a los Presupuestos de 2018 a que se cumplan las enmiendas que presentó a las cuentas de 2017, Arroyo ha asegurado que el Gobierno regional está "ejecutando las enmiendas" presentadas el año pasado e "intentando resolver aquellas cuestiones técnicas que, en un principio, impidieron su aplicación".

Ha recordado que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo "político" con Cs que "se está cumpliendo". Otra cosa, advierte, es que cuando el Gobierno regional ejecuta los Presupuestos de 2017 "se encuentre con problemas que, en unas ocasiones, se pueden resolver y, en otras ocasiones, son inviables por cuestiones jurídicas o técnicas".

Incluso, ha señalado que hay ocasiones en las que informes de empleados públicos advierten de problemas puntuales a la hora de poner en marcha una enmienda. "Lo estamos intentando resolver", ha asegurado Arroyo, quien ha garantizado que el compromiso del Gobierno regional desde el primer momento era "tener Presupuestos en 2017 con el acuerdo de los diferentes grupos, y estamos cumpliendo el Presupuesto".

Ha avanzado que el Ejecutivo regional va a seguir trabajando para sacar adelante los Presupuestos de 2018, pero en unas circunstancias distintas porque ya no hay Gobierno de España en funciones, que en 2017 "complicaba el proceso". Como esta situación ya no existe, cree que "deberíamos tener presupuesto el 31 de octubre y no el 31 de diciembre".

Ha asegurado que, este año, se está trabajando "desde el primer momento" para que el proceso de elaboración de los Presupuestos sea "lo más accesible posible a todos los grupos, que tengan la máxima información".

"Desde el primer momento hemos hecho seguimiento de las diferentes enmiendas, de su cumplimiento, y analizando por qué ocurre un problema o hay algún imprevisto, viendo cómo resolverlo para que no ocurra este año", ha señalado la portavoz.

"Imaginen la complejidad que tiene para la Consejería de Hacienda y para la Consejería de Presidencia analizar toda esa información que llega de la Asamblea en el proceso de enmiendas, ver si es posible aplicarlas en el Presupuesto y ver si hay alguna incompatibilidad legal o jurídica", ha remarcado Arroyo, quien cree que será "mucho mejor para todos" si se puede evitar todo este proceso.

Y en ese sentido, ha dicho que "se trabaja siempre con la mejor intención, con la máxima transparencia y con negociaciones" que cree que "se están desarrollando con total normalidad con los diferentes grupos desde la aprobación de los presupuestos de este año, desde el 31 de diciembre de 2016". Otra cosa, reconoce, es el proceso político que se desarrollará en los próximos meses, que es "más imprevisible"

"VOLUNTAD" DE EJECUTAR LAS ENMIENDAS "DESDE EL PRIMER DÍA"

Carrillo, por su parte, ha señalado "categóricamente" que el Gobierno regional tiene "la intención y la clara voluntad" desde el día en el que se aprobaron los Presupuestos de 2017 de "poner en marcha todas las enmiendas que propuso Ciudadanos".

Por lo tanto, ha garantizado que las enmiendas se están poniendo en marcha "como cualquier otra actuación que está presentada en el Presupuesto".

Ha reconocido que, para poner en marcha una obra, hay que "hacer el proyecto, que tarda un tiempo, y puede haber obstáculos técnicos de algún tipo". En el caso de las enmiendas "sucede lo mismo", tanto con las propuestas que hace el gobierno como con las que hace Ciudadanos. Sin embargo, ha insistido en que la convicción de poner en marcha estas enmiendas está "desde el primer día" y eso "no ha variado".

