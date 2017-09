La ONCE difunde el próximo día 5 de septiembre Numancia 2017 con la venta de cinco millones y medio de cupones

El cupón conmemorativo del 2.150 aniversario de la caída de Numancia se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento de Soria de la mano del alcalde, Carlos Martínez, y del delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez.

En el acto han estado acompañados por el vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Ricardo Álvarez, así como por Pedro Ángel Casas, vicepresidente cuarto de la Diputación, y Manuel López, delegado territorial de la Junta en Soria.

El alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, ha agradecido la disposición de la ONCE para la promoción turística de Soria así como la "labor" que hacen "día a día con las personas que tienen discapacidad" y ha añadido que la venta de este cupón ayuda a mejora su "calidad de vida".

Martínez ha valorado la labor del día a día de la ONCE y "más aún" con la impresión de este cupón que "será una realidad" el martes cuando se vea "en toda España" el logo de Mariscal y la "gesta de libertad" con la que se promociona Soria turísticamente.

SIMILITUDES ENTRE NUMANCIA Y LA ONCE

Ismael Pérez, delegado territorial de la ONCE en la Comunidad, ha hecho referencia a esta gesta y a la similitud con esta Organización Nacional que trabaja con auténtica "resistencia numantina", por lo que ha indicado que emiten este cupón "con total cariño" hacia la gente con una efeméride que "significa mucho" no solo para "los sorianos" sino para las personas que trabajan en el sector social y que atraviesan dificultades. Asimismo, ha comparado los once meses de asedio de las tropas romanas y de resistencia de Numancia con el nombre de su organización, la ONCE.

Pérez ha subrayado que desde la ONCE están haciendo "todo lo posible" para que este sector social resista a las dificultades y para ello van de la mano de "mucha gente", por lo que ha insistido en la necesidad de unión para llevar a cabo "proyectos grandes".

