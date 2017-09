Un diputado del PP cuestiona el reconocimiento a los Mossos d'Esquadra

El diputado del PP y presidente de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Eloy Suárez, ha puesto en cuestión los elogios a los Mossos por su labor en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils y se ha preguntado "si se les va a condecorar por no hacer nada para evitar" las 16 muertes causadas por los terroristas.

¿Qué clase de policía tiene Cataluña que hace caso omiso a los avisos de atentados?"

Eloy Suárez es diputado del PP por Zaragoza, la localidad de procedencia de cuatro de los cinco afectados por el atropello de Cambrils, entre ellos la mujer que allí falleció.

En una serie de mensajes publicados en la red social Twitter, Suárez pone de manifiesto su malestar al conocerse que los Mossos recibieron en mayo un aviso de Estados Unidos sobre el riesgo de un atentado yihadista en las Ramblas. Minutos después, el propio diputado se ha disculpado por sus palabras en la misma red social.

En ese contexto, y ante el anuncio de que la Generalitat entregará la Medalla de Honor a los Mossos el próximo 11 de septiembre, la Diada de Cataluña, el diputado del PP se pregunta: "¿Es por no hacer nada para impedir 16 muertes y 100 heridos?".

"¿Qué clase de policía tiene Cataluña que hace caso omiso a los avisos de atentados?", se pregunta, y añade: "¿Por qué los Mossos no hicieron nada? ¿Quién asume la responsabilidad de no hacer nada? Vaya con los Mossos".

El portavoz del Govern y Conseller de la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, ha asegurado este viernes que "la absoluta mayoría" de los ciudadanos catalanes están "perplejos" ante "la campaña de intento de desprestigio" hacia los Mossos, tras su actuación después de los atentados de Barcelona y Cambrils. "Si alguien lo que quiere insinuar es que el atentado se podría haber evitado, que tenga el coraje de decirlo", ha manifestado.

El portavoz del ejecutivo catalán se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios en Bilbao, minutos antes de mantener una reunión con el portavoz del Gobierno vasco y consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka.

Lo que ha sido una gran actuación policial por parte del cuerpo de los Mossos se quiere tirar por los suelos con un debate estéril"

Turull ha rechazado pronunciarse sobre las distintas informaciones periodísticas relativas al supuesto aviso de una amenaza terrorista en la Rambla por parte de la inteligencia americana a los Mossos: "No vamos a entrar más en esta campaña de intento de desprestigio hacia los Mossos", ha reiterado.

Asimismo, ha considerado "inaudito" que "los mismos que no nos dejan entrar en la Europol hablen como si cada día estuviésemos en contacto con la CIA".

El sindicato de los Mossos SME ha criticado que es "ruin y una falta absoluta de respeto" insinuar que se podría haber evitado el atentado de Barcelona por un simple aviso, en referencia al supuesto aviso de la CIA a la policía catalana, y desde el SAP-Fepol lamentan la politización y pide respeto.

Desde este sindicato, su portavoz, Toni Castejón, ha afirmado que se está intentando "ensuciar" el buen trabajo policial con el tema del aviso de la CIA, y ha considerado que se está cuestionando lo que en realidad ha sido un éxito, en sus palabras.

El sindicato ha valorado en un comunicado que es esperpéntico el debate de estos días, y que "lo que ha sido una gran actuación policial por parte del cuerpo de los Mossos, reconocida internacionalmente, se quiere tirar por los suelos con un debate estéril".

Pido disculpas por mis comentarios sobre los Mossos. No he estado afortunado.No hay mas culpable en un atentado que los terroristas.

Porque los Mossos no hicieron nada ? Quien asume la responsabilidad de no hacer nada ?De esto no se habla en @tv3cat.https://t.co/cFXeTAvcY3