Cs dice que el carril bici de Sagasta refleja el "poder dictatorial" de Santisteve

En declaraciones a los medios de comunicación, Casañal ha subrayado que el Gobierno local de Zaragoza "no ha llegado a hacer caso a ninguna de las solicitudes de los vecinos y, engañándoles con una cortina de humo, ha hecho lo que le ha dado la gana", aunque el alcalde se ha reunido con ellos. Ha añadido que toda la oposición municipal se ha manifestado en contra.

Este carril bici "es una nueva equivocación" del alcalde, quien "en vez de irse a hacer un viaje de turismo por Centroamérica tenía que estar aquí intentando solucionar los problemas", ha continuado Casañal.

A su juicio, se está creando un "caos circulatorio" por "capricho" de Santisteve, quien ha puesto en marcha un carril bici que "ni los vecinos ni la ciudadanía en general querían", lo que "una vez más, demuestra que está gobernando para unos pocos, los suyos, y no para la gran mayoría".

Alberto Casañal ha pronosticado que este nuevo carril bici "va a provocar que la gente no pueda circular por el Paseo Sagasta y va a perjudicar al comercio, a los vecinos y, por supuesto, a los residentes".

MOCIONES

El concejal de Cs ha dicho que la alternativa es que Santisteve cumpla las mociones que ha aprobado el Pleno municipal por unanimidad, mencionando una en la que Cs solicitaba que se realizara un estudio sobre el uso de los carriles bici "para tener una base consolidada" y ejecutar las obras posteriormente.

"No cumple las mociones, no las ejecuta y realiza lo que él quiere", ha lamentado Alberto Casañal, quien ha exigido al alcalde que compruebe el uso de estos carriles bici y que busque opciones, pero "no un sí por el sí" porque "el fin no justifica los medios".

