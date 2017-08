La Junta asegura que el metro de Granada arrancará "en muy pocos días"

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha apuntado este jueves que la explotación comercial del metropolitano de Granada arrancará "en muy pocos días". Será "con algo menos de velocidad" de los 20 kilómetros que se habían planteado, de modo que estos se alcanzarán "a lo largo del proceso de adaptación".

Así lo ha indicado en Villanueva de la Reina (Jaén), a preguntas de los periodistas sobre las previsiones para concluir las pruebas e iniciar su funcionamiento, teniendo en cuenta que se han venido produciendo algunas incidencias.

El metro iniciará la explotación comercial por debajo de los 20 kilómetros de velocidad que se habían planteadoLópez ha destacado que la adaptación de una ciudad a este sistema "es inevitable", "está ocurriendo en Granada" y ha ocurrido "en todos los sitios donde hay metros ligeros, donde discurre la mayor parte de su trazado en superficie", como Valencia o Zaragoza.

En este sentido, ha comentado que "los trenes no se salen de las vías" y son los ciudadanos los que "a veces" en un "porcentaje pequeño" las invaden al no respetar las señales. Ha matizado que no se trata de "hacer reproches a nadie", sino de "ser conscientes" de que esa adecuación a un nuevo modelo de transporte "que reúne todas las condiciones de excelencia".

Tras incidir en que se está implantando en más de 300 ciudades de Europa, ha afirmado que la intención es que el metro de Granada "acabe pudiendo estar en marcha en muy poco tiempo". "Y lo va estar en muy pocos días", ha apostillado para añadir que aunque ha habido incidencias con "algunos alcances de vehículos" al tren también es verdad que este tipo de choques "es muy notorio" desde el punto de vista informativo, mientras que por ejemplo entre dos coches es más habitual "y no sale".

En todo caso, ha dejado claro que, con datos estadísticos, en Granada, como en otros sitios, los niveles de seguridad, a pesar de las dificultades en el proceso de adaptación de un sistema tranviario o metro "son muy superiores a los del resto de transportes", de ahí que haya hecho un llamamiento para "que nadie se alarme".

Nueva campaña

El consejero ha resaltado que trabajan en "reducirlos al mínimo" y, de hecho, desde el día 1 se va a empezar otra campaña de sensibilización. Es la tercera dirigida a la ciudadanía para tener un "comportamiento respetuoso con las señales", para lo que habrá difusión en medios e instructores en centros educativos, sociales y diversos colectivos.

"Y estoy convencido de que ese proceso estará dando resultado óptimos en muy pocos días. La fecha no se la voy a decir. Dijimos que 48 horas antes de que estuviese en condiciones de ser explotado comercialmente lo diríamos. Lo vamos a decir dentro de muy poco", ha subrayado.

Al hilo y tras precisar que antes de la fase comercial va a tener una explotación "en torno a los 150.000 kilómetros", ha precisado que se ha decidido comenzar la puesta en marcha del metro "antes de tenerlo con 20 kilómetros de velocidad comercial que se había planteado".

La Junta no anunciará la fecha definitiva hasta 48 horas antes de la inauguración"Lo vamos a arrancar con algo menos de velocidad. ¿Cuándo se llega a los 20 kilómetros deseables? A lo largo de ese proceso de adaptación", ha explicado el titular de Fomento, quien ha precisado que se traduce en frecuencia de paso, de modo que si con esa velocidad la frecuencia sería de ocho minutos "a menor será de diez o nueve".

López ha defendido esta opción, puesto que si se hubiese planteado "de forma inflexible" alcanzar la puesta de explotación comercial con los 20 kilómetros "seguramente habría que esperar más tiempo". A su juicio, "es más razonable" realizar esa mejora en la velocidad "a medida que el sistema vaya estando en funcionamiento" y "los ciudadanos acaben teniendo menos invasiones" porque, además, "los elementos de seguridad están todos garantizados".

Así las cosas, el consejero ha destacado que los ciudadanos van a poder disfrutar "en un plazo brevísimo" de todos "los atributos positivos" que conlleva un sistema como el metro, desde la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente a la generación de empleo y pasando por la seguridad.

Consulta aquí más noticias de Granada.