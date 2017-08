La DPZ convoca el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles con más de 10 millones para los municipios

Parque de la Pesquera de Used, que visitó ayer Sánchez Quero. (DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

Parque de la Pesquera de Used, que visitó ayer Sánchez Quero. (DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA)

Mediante distribución, los municipios recibirán un fijo de unos 13.738 euros, correspondiente a la división de 40 por ciento del total entre el número de municipios, a lo que habrá que sumar aproximadamente 21 euros por habitante, correspondiente a la división del 60 por ciento del total entre el número de habitantes de la provincia. A este fondo podrán acceder los municipios y entidades locales menores de la provincia, excluida la capital, que cumplan con la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o que cuenten con un Plan económico-financiero.

Las actuaciones que se pueden financiar son pavimentación de vías públicas, alcantarillado, abastecimiento domiciliario de agua potable, alumbrado público y parques y jardines, que vienen establecidas por la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El plazo para la presentación de solicitudes será desde mañana viernes, 1 de septiembre, cuando será publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia, y hasta el día 20 de septiembre.

60 MILLONES DE EUROS EN DOS PLANES

Esta convocatoria coincide en la fecha con la del nuevo DPZ PLUS, que como se adelantó hace unos días contará con 50 millones de euros, lo que la convierte en la mayor cuantía de subvenciones convocada a los ayuntamientos en toda la historia de la Diputación de Zaragoza.

EL DPZ PLUS, que se puso en marcha el año pasado para agrupar la casi treintena de planes con los que contaba anteriormente la institución,. se ha adelantado al año pasado con el objetivo de transferir el dinero a los ayuntamientos a principios de año. Además, la convocatoria incluye una parte de concertación de 3,5 millones de euros, 12.000 euros fijos por entidad local, que los ayuntamientos recibirán directamente y sin finalidad, para que puedan imputar allí cualquier gasto que no entre en las líneas subvencionales o que todavía no tengan previsto.

El resto, 46,5 millones de euros, se distribuirán con los mismos criterios que el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles -el 40 por ciento fijo y el 60 por ciento restante en función de la población-, unos 63.000 euros fijos por población, y unos 96 euros por habitante.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.