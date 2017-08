Fundació PortAventura donará los ingresos de su cena solidaria a Down Tarragona y APPC La Muntanyeta

Según ha informado la entidad, los ingresos para Down Tarragona se destinarán al proyecto 'Agafa't al 21', un servicio de inserción socio-laboral para favorecer la igualdad de oportunidades, trato y no discriminación de personas con síndrome de Down y otras capacidades, mientras que el apoyo a la APPC La Muntanyeta será para la construcción de un nuevo centro de parálisis cerebral en Bonavista (Tarragona).

Desde 2011, la Fundació PortAventura ayuda a colectivos desfavorecidos mediante la dotación de recursos y el apoyo para desarrollar diferentes programas solidarios, como jornadas de accesibilidad al ocio, eventos de sensibilización a la sociedad, y campañas de recaudación de fondos.

La edición de 2016 de la cena solidaria logró recaudar 85.302 euros y reunir a más de 1.200 comensales, la cifra de asistencia más alta desde que se celebra esta cita, convirtiéndose en la cena solidaria con mayor participación de Catalunya, ha destacado la fundación.

La edición de este año se celebrará por primera vez en el nuevo parque Ferrari Land, y los asistentes podrán disfrutar de algunas de las principales atracciones y espectáculos.

