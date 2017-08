El comité de empresa de La Naval se reunirá este viernes para adoptar "decisiones" tras la solicitud de concurso

En declaraciones a Europa Press, el miembro del comité de empresa, Txema Belón, ha asegurado que ya se han adoptado algunas decisiones, entre ellas, reunirse el próximo lunes con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia.

El 7 de septiembre, el comité se reunirá con la Junta de Accionistas de la empresa para que "clarifique y despeje las dudas", entre ellas, "qué se ha hecho para llegar hasta aquí y qué van a hacer para dar continuidad futura al astillero".

La plantilla, que este jueves se han incorporado a sus puestos de trabajo con normalidad, defiende la necesidad de acabar los cuatro buques en cartera. "Desconocemos qué va a pasar con los buques. Lo que queremos es acabar nuestro trabajo. Nuestro trabajo fue contratar los barcos y nuestro trabajo es acabarlos y entregarlos en tiempo y forma", ha asegurado Belón.

Esta labor, según ha manifestado, debería ser desarrollada no solo por la plantilla del astillero vizcaíno sino también por las empresas auxiliares.

PREOCUPANTE

Belón ha insistido en que la solicitud del concurso de acreedores para el astillero es "preocupante" porque "la mayor parte acaban en liquidación".

Además considera que, pese que se mantenga una "continuidad", se puede "llevar por delante" a "muchísismas empresas del tejido industrial vasco". "No entendemos cómo se ha podido llegar a esta situación con una carga de trabajo como la que tenemos. Esta situación no la han creado los trabajadores y, por lo tanto, los trabajadores no deben ser paganos o responsables de esta situación", ha lamentado.

El integrante del órgano de representación de los trabajadores ha recordado que en anteriores ocasiones se han solventado "con acuerdos" otros momentos en los que había "falta de carga de trabajo". "Hemos pasado de tener un superávit de más de 60 millones de euros hace poco tiempo a irnos a unas pérdidas de 150 millones", ha dicho.

Para el representante del comité, la situación de La Naval se debe a "una pésima gestión" de la que ya había alertado el órgano de representación de los trabajadores. "Una vez más, teníamos razón. Lo triste es que no hicieron nada. Parece que se han levantado de la siesta ya", ha concluido.

