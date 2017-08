Turull: "Firmar la Ley de Referéndum es un honor y al Govern solo le pesaría una inhabilitación del pueblo catalán"

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha asegurado que firmar la Ley del Referéndum no es "un problema" sino "un auténtico honor" y ha advertido de que, al Ejecutivo que representa, solo "le pesaría" una "inhabilitación" que procediera del pueblo de Catalunya.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press,

Turull ha insistido en que firmar la Ley del Referéndum "no es un problema" para él, sino "un gran honor" y ha añadido que "la decisión final del día, del cómo y del cuándo" se hará pública "las próximas horas o días".

"Para mí, firmar esta ley o todo lo que tenga que ver con dar la palabra a los ciudadanos de Cataluña para decidir su futuro, y que uno de estos futuros posibles y plausibles sea la independencia de Catalunya, no es un problema, sino un auténtico honor", ha dicho.

Además, ha advertido de que al Govern, "el único elemento que le pesa es una posible inhabilitación por parte del pueblo de Catalunya".

"Nosotros a ellos nos debemos, sabemos muy bien por qué fuimos elegidos en el Parlament, hemos tenido el honor de que el president de la Generalitat confiara en nosotros para estar en el Gobierno y tenemos muy claro cuál es nuestro compromiso con él, y el suyo con el

Parlament", ha dicho.

Turull ha insistido en que "lo único" que mueve a los integrantes del Ejecutivo es "no defraudar al pueblo de Catalunya" y "no tener una inhabilitación del pueblo de Cataluña".

El conseller de Presidencia ha eludido aclarar si ello significaría desobedecer una eventual inhabilitación y ha afirmado que "cada uno habla como cree".

"A nosotros no nos mueve un sentido negativo, nos mueve la palabra obediencia, pero al Parlament y a los ciudadanos de Catalunya, que fueron muy claros y muy explícitos en las urnas el pasado 27 de septiembre", ha manifestado.

Por ello, ha insistido en su "acto de obediencia y de afirmación" hacia "unos compromisos" adquiridos con "el pueblo de Catalunya". Además, ha defendido, "por convicción personal" que "el futuro de Catalunya" lo van a decidir sus ciudadanos "y no un

Tribunal".

"HAY ALTERNATIVAS"

Sobre la fórmula para aprobar la Ley del Referéndum, ha asegurado que "hay alternativas" que ha dejado "en manos del grupo parlamentario". No obstante, ha denunciado que "se están anulando todas las vías", entre ellas, la "ponencia conjunta, que era empezar con un folio en blanco para que hubiera un largo debate" o la propia reforma del reglamento.

"Si ustedes se piensan que por hacer esta actuación, con la que nos están diciendo que la ley no es igual para todos (...), se creen que van a parar el referéndum, están muy equivocados", ha advertido. Turull ha recordado que existen "otras vías" y que "como la situación es ésta", los 'tempos' "van a estar gestionados por el Govern".

"Y los anuncios de cómo lo hacemos, lo vamos a gestionar nosotros", ha añadido. Ante las críticas de la oposición a esta actitud, ha asegurado que no se trata de "cobardía", sino de "estrategia y eficacia".

"De decir, como no podemos actuar en una situación de normalidad, con una mesa del Parlament amenazada, la separación de poderes ha saltado por los aires, hay una mezcla de los poderes del Estado con los poderes judicial, el Tribunal Constitucional haciendo de mayordomo de la Moncloa, la vicepresidenta haciendo de presidenta de facto del Tribunal Constitucional... Como comprenderá, en esta situación, lo que no va a inspirar el proceso va a ser la ingenuidad", ha manifestado.

Además, ha advertido, ante las "amenazas" del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y sus "medidas sectarias", ha avisado de que "siempre acaban afectando a proveedores, empresas y personas". "Dado el peso económico que tiene Catalunya en la financiación del Estado, tendría que ser un poco más riguroso, porque puede tener más problemas para el Estado que para Catalunya", ha asegurado.

REFERÉNDUM

Respecto a la celebración del referéndum, el 1 de octubre, ha afirmado que el debate no reside en "si va a ver urnas o va a haber censo". "Va a estar todo, que nadie se preocupe. El reto es llenar las urnas. Nos vamos a concentrar más en la actitud que en la materia", ha indicado.

Posteriormente, según ha dicho, Catalunya estará "preparada para ejercer como un Estado" porque los ciudadanos "quieren y han decidido actuar" de esa forma, por lo que cree que "la conjunción de una cosa con la otra va a hacer que la actuación de dos administraciones no sea posible".

Turull se ha referido a la postura que adoptará finalmente el ayuntamiento de Barcelona en la posible cesión de locales para celebrar el referéndum. En su opinión, por el momento, está en "el 'ni sí ni no', sino todo lo contrario".

Ha advertido, no obstante, que "se está acercando ya el momento en que va a tener que decir si sí o si no". "Como la equidistancia no va a ser posible, tendrá que escoger entre los que queremos poner urnas y los que quieren poner querellas o condenar a los que ponen urnas", ha dicho. En su opinión, "por tradición democrática, ayudarán a quienes queremos poner urnas más que a quienes quieren quitarlas", entiende.

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern ha insistido en que si ganara el 'no' en el eventual referéndum, se convocarían de inmediato una elecciones autonómicas.

