Los familiares de Juana Rivas se acogen a su derecho a no declarar como investigados

El padre, la madre y la hermana de Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) investigada por una supuesta sustracción de menores, al estar casi un mes ilocalizable con sus hijos, de once y tres años, tras no acatar la orden judicial de devolverlos al padre, que finalmente cumplió el pasado lunes, se han acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, según ha informado a los periodistas su abogado, Juan de Dios Ramírez.

La familia de Juana ha llegado poco antes de las 10.00 horas a los juzgados de Caleta de Granada capital, tras ser citados para declarar por su presunta intervención en este posible delito. Tras esta citación judicial, la Fiscalía no prevé pedir ningún tipo de medidas cautelares, ha informado a Efe un portavoz del Ministerio Público.

La Fiscalía no pedirá medidas cautelaresEl letrado del despacho que representa en esta causa penal a Rivas y a sus familiares ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la situación es muy complicada".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha citado a declarar como investigados este jueves, a partir de esta hora, a los familiares de "hasta el segundo grado de consanguinidad" de Juana Rivas.

La jueza llama a declarar en la vía penal del caso a estos familiares en virtud del auto dictado el pasado jueves en el que citó para este pasado miércoles a la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, para conocer si pudieron inducir o ser partícipes necesarias del posible delito por el que se investiga a Rivas, que también pudo cometer desobediencia judicial.

Las funcionarias del Ayuntamiento maracenero se acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza en base al "secreto profesional", subrayando que nunca participaron en los hechos.

