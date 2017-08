La CIA alertó en mayo a los Mossos sobre el atentado de La Rambla de Barcelona

"Para España. Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo de 2017 indicaba que Estado Islámico de Irak y Ash-Sham (Isis) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra zonas turísticas muy concurridas de Barcelona, España, específicamente en La Rambla".

El Periódico de Cataluña ha publicado este mensaje que, presuntamente, el pasado 25 de mayo enviaron los servicios de inteligencia de EE UU a los Mossos d'Esquadra. En dicha comunicación, la CIA alertaba de posibles atentados yihadistas en Barcelona en verano, como efectivamente ocurrió el jueves 17 de agosto, en la Rambla y en Cambrils.

Como cuenta el citado diario, tan solo una hora después del atentado de Barcelona publicaron en su web la información sobre este preaviso de la inteligencia norteamericana, una noticia de gran alcance que sería reiteradamente desmentida tanto por los Mossos como por el Gobierno catalán.

Sin embargo, ahora El Periódico ha publicado el contenido íntegro de dicho texto, indicando que lo habían recibido los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil. También el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El Periódico explica que ellos mismos tuvieron en sus manos el documento en el mes de junio, y que pudieron corroborar que la Policía Nacional había avisado de su recepción también a los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, en la redacción optaron por no publicarlo entonces, para no suscitar "alarmismo" y puesto que ya sabían que estaba en manos de los mandos policiales locales.

Horas después de la publicación del mensaje en su versión íntegra, este mismo jueves, es Wikileaks quien ha puesto en duda la veracidad del documento, por contener varias erratas y por emplear un estilo distinto de comillas de las que usa la CIA. Así, Julian Assange no cree que el servicio de inteligencia escribiera la palabra Irak (cuando en inglés se escribe Iraq), entre otras apreciaciones.

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreo pic.twitter.com/hBW05FTBIl