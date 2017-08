Medio Rural analiza los daños por granizo en viñedos de O Ribeiro para evaluar la petición de zona catastrófica

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha vinculado la posible declaración de zona catastrófica, que han solicitado municipios de la comarca de O Ribeiro tras los recientes episodios de granizo, a que los estudios que están realizando determinen que se produjeron los condicionantes necesarios, en una zona que definió como "muy concreta y centralizada".

Preguntada tras una visita a una granja en Santiso por la solicitud que han planteado los municipios ourensanos de Cenlle y Castrelo do Miño, ha circunscrito la declaración a que se den "una serie de condicionantes, que hay que estudiar". La Consellería, ha explicado, tiene que realizar sus estudios y, en caso de que determinen que se dan las condiciones de zona catastrófica, trasladarlos a Vicepresidencia de la Xunta y después al Ministerio.

"Desde el minuto cero me puse en contacto con los distintos presidentes de las denominaciones de origen y por parte de esas denominaciones se están haciendo las valoraciones, igual que de las oficinas agrarias, y si se dan las circunstancias haríamos la declaración pertinente y veríamos hasta qué punto podría llegar el Ministerio y la Xunta de Galicia", ha aseverado.

No obstante, se ha mostrado crítica con la postura transmitida por sindicatos como Unións Agrarias, insinuando que tiene "la impresión de que hubo gente que estuvo de vacaciones y de repente ahora tiene ganas de trabajar". "A mí me parece muy bien que la gente trabaje por el agro pero hay que trabajar en el día a día", ha añadido.

Ángeles Vázquez, que ha instado a los sindicatos a que se pongan en contacto con ella porque "por ahora no lo han hecho", ha afirmado que hablar de "annus horribilis" no es algo que se corresponda con la realidad. Ha admitido que ha sido "un año malo" para el sector viticultor en determinadas zonas, pero, en cambio, "en las Rías Baixas, si no cae un granizo, la cosecha va a ser espectacular, igual que en la Ribeira Sacra".

La conselleira ha matizado que hay zonas "concretas y centralizadas"

que "no están pasando por un muy buen año", al verse afectadas primero por la helada en Ourense, con afecciones importantes "pero no las que anunciaba Unións Agrarias y otros sindicatos"; después por la sequía y, finalmente, por el granizo, por el que "ahora se está haciendo la valoración pertinente, sobre todo en la zona de O Ribeiro".

La titular de Medio Rural ha recordado a las recomendaciones que ha realizado la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Evega), como la de adelantar la vendimia en O Ribeiro.

"PROFESIONALIZAR EL SECTOR"

En cuanto a la actuación que está desarrollando la Consellería de Medio Rural, ha apuntado que se ha puesto en marcha una línea de financiación para apoyar con más cuantía "lo que son los seguros en sí", con lo que se persigue "hacer lo posible para que al agricultor y al ganadero no le resulte costoso tener un seguro".

En esta línea, ha vuelto a insistir en la necesidad de profesionalizar el sector, ya que Galicia es de las comunidades en la que "menos tanto por ciento hay de asegurados" en el sector agrícola, algo que atribuido a que "algo falló", tanto "desde los tomadores de seguros que son los propios sindicatos y que, por lo tanto, también tendrán que decirle al propio agricultor qué es lo que estuvieron haciendo hasta ahora" como desde la propia administración "tal vez por no preocuparse".

Finalmente, ha fijado el reto en lograr un sector cada vez más profesional, con la aportación de "cada vez más recursos" para que los seguros sean asequibles y estén adaptados.

