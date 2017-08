Diputación de Gipuzkoa dice su apuesta es que el aeropuerto de Hondarribia "siga vivo" aunque ve "difícil" que se amplíe

y en servicio", aunque ve "difícil" que se pueda ampliar su pista.

En rueda de prensa para dar cuenta de los últimos acuerdos adoptados por el consejo de Gobierno foral, Lasa, preguntado por los desvíos de vuelos de Hondarribia a Bilbao tras el recorte en 300 metros de la pista del aeropuerto guipuzcoano el pasado día 17, ha subrayado que es "necesario" que el territorio histórico disponga de un aeródromo "en condiciones donde se cumplan los criterios de seguridad y se ofrezca un servicio de calidad".

"Nosotros no cedemos en el empeño de que Gipuzkoa tenga un aeropuerto en condiciones en el que se cumplan los criterios de seguridad, pero también tenemos que ser conscientes de dónde está ubicado el aeropuerto y de que su ampliación nos parece difícil, complicada", ha incidido. No obstante, ha asegurado que en la Diputación no van a dejar de empeñarse en que Gipuzkoa tenga un aeropuerto "vivo".

Para ello, ha indicado que las instituciones competentes, Aena, junto al Gobierno Vasco, Diputación, Cámara de Comercio y los Ayuntamientos de Irun, San Sebastián y Hondarribia agrupados en la sociedad promotora del aeropuerto guipuzcoano Ortzibia, tendrán que reunirse para abordar esta cuestión y ver cómo se pueden cumplir las directivas de seguridad europeas dando "un buen servicio".

Además, ha apuntado que, durante las obras de nuevo pavimentado de la pista tras el recorte de ésta, que finalizarán en diciembre, se espera que la situación se encauce, a lo que ha añadido que hay operadores "dispuestos" a apostar por este aeropuerto.

Lasa ha opinado que "criticar o hacer análisis fuera de lugar a veces es fácil pero tomar decisiones y ser responsables, a veces es difícil". Por ello, ha instado a "ser todos conscientes de dónde está ubicado el aeropuerto de Hondarribia, que no es fácil hacer allí obras de ampliación y que ya se están haciendo y se van a hacer obras de mejora", así como que "hay que cumplir las directivas y la normativa".

"Creo que no hay Administración vasca que no esté apostando porque en Gipuzkoa tengamos un aeropuerto en condiciones", ha añadido. Lasa ha incidido en que Gipuzkoa "necesita tener un aeropuerto, más grande o más pequeño" y, por ello, la Diputación apuesta porque éste "siga vivo y en servicio".

