Millo acusa a la Generalitat de "dictatorial" y asegura que el referéndum del 1-O no se hará

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha acusado este miércoles al Govern de estar poniendo "en peligro" la autonomía catalana al tratar de "imponer sus ideas de manera absolutista y dictatorial", y ha asegurado que en el 1-O "no habrá ningún referéndum vinculante, con garantías jurídicas y efectivo".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Millo ha dejado claro que el Gobierno "garantizará que la democracia sigue funcionando, que la ley se cumple, que nadie se saltará la ley y que nadie impondrá sus ideas fuera del marco legal vigente".

Preguntado sobre si el Ejecutivo central podría activar una retirada de competencias de Cataluña, ha rehusado responder directamente, pero ha afirmado: "Lo que se tiene que hacer es que no pongan en peligro la autonomía los que se han pensado que pueden imponer de manera absolutista y dictatorial sus ideas, saltándose el marco legal vigente".

Ha tachado la ley de Transitoriedad de "auténtica chapuza" que ha atribuido a los "delirios de algunos que quieren imponer su tiranía", y ha lamentado que el Govern esté "prisionero" y "secuestrado" por una CUP que "impone agenda, calendario y hechos".

En cualquier caso, ha defendido reiteradamente que la "única solución es la vía del diálogo", pero ha acusado al president Carles Puigdemont de haber "roto el diálogo y dado la espalda al diálogo" cuando anunció fecha y pregunta para un referéndum que, ha dicho, el Govern "sabe que no se puede hacer", por lo que "engaña" a los catalanes.

Millo ha apostado por el "diálogo" como solución"El president, el vicepresident y los consellers están engañando a la población: anuncian un referéndum efectivo, con garantías jurídicas y vinculante. Pero les aseguro que el 1 de octubre no habrá ningún referéndum efectivo, con garantías jurídicas y vinculante. No existirá. No sabemos qué harán...".

Porque aunque, según Millo, "se anuncia que se desobedecerá, pero no he visto aún a nadie desobedeciendo", sí ha dejado claro que en caso de que se siga adelante con la convocatoria de un referéndum "fuera del ámbito democrático", entonces "obviamente tendrá consecuencias, pero no dependerá del Gobierno, sino de la justicia".

Por otro lado, sobre la manifestación contra el terrorismo del pasado sábado, ha recordado que "la inmensa mayoría de personas de la manifestación estaban mostrando su solidaridad con las víctimas, manifestándose contra el terrorismo y a favor de la paz", pero "lamentablemente, un grupo minoritario intentó reventarla con gritos, insultos, poca vergüenza y mala educación", algo que ha atribuido a un intento de "manipulación política muy lamentable".

