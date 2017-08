Arranca la VI edición de la Muestra de Cine Más Pequeña del Mundo, de Ascaso con el documental "No cow on the ice"

La inclemencias del tiempo no han impedido que alrededor de unas cien personas subieran por la pista forestal para acudir a la era de Ascaso y así ver la proyección al aire libre y a mil metros de altura.

"El público ha podido disfrutar de la proyección inaugural, con todas las garantías técnicas de las que este año dispone nuestra particular sala de cine", han explicado desde la organización del Festival.

"No cow on the ice" es la ópera prima del cineasta gallego Eloy Domínguez Serén, que ha venido hasta Ascaso para presentar su filme en la era. Se trata de un documental muy singular, que bascula entre la exposición de una realidad austera y una mirada íntima, de un lirismo muy vitalista en muchas ocasiones, que se deja entrever con sutileza a través de una original y genuina narrativa.

ECONOMÍA DE MEDIOS

El director cuenta su experiencia en Suecia, país al que emigró, pocos años después del comienzo de la crisis, y donde desempeñó varios trabajos a tiempo parcial mientras trataba de emprender su carrera cinematográfica. Con esta pieza, Domínguez Serén ofrece un nuevo modo de afrontar un cine de tono autobiográfico.

La cinta se ha realizado con tan sólo una cámara y una grabadora semiprofesionales. Esa condición ha hecho posible que el director haya podido captar instantes, íntimos y espontáneos, a los que muy difícilmente accedería una producción más cara, "y no ha significado impedimento alguno para poder apreciar los grandes valores que posee la película en cuanto a la fotografía, el diseño de sonido y el montaje", han asegurado las citadas fuentes.

Todos los asistentes han podido tener una conversación más distendida ya en el interior de la borda -restaurada por voluntarios de la muestra que sirve de entrada a la era-, donde han podido disfrutar de uno de los clásico de la muestra, que es el vino Denominación de Origen Somontano Edición Especial Muestra de Cine de Ascaso, con el que Bodegas Enate colabora con el festival.

El etiquetado exclusivo de esta tirada se ilustra con el cartel de la sexta edición de la muestra, que firma la diseñadora holandesa Anneke Koster, y que curiosamente está en la muestra como una de las taquilleras voluntarias. Como novedad, en esta edición los espectadores pueden degustar unos extraordinarios y cinematográficos "bocatas de autor": el bocadillo Arrebato, el Río Bravo, el Casablanca, el felliniano Amarcord, entre otros.

La segunda jornada de la Muestra, este miércoles, tiene programado el primer pase de "Ascaso en Corto", con cinco cortometrajes a las 18.00 horas, en la borda. La primera película de animación que se proyecta en la Era del Cine de Ascaso será "La Tortuga Roja" (Michael Dudok de Wit, 2016), a las 21.15 horas.

