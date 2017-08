Puente especula con que los sindicatos "no quieren acuerdo" en Auvasa porque "piden lo que no se les puede dar"

En declaraciones a los medios de comunicación tras la celebración de la Junta Local de Seguridad con motivo de las próximas fiestas, el regidor ha explicado que el equipo de Gobierno tiene previsto dar una rueda de prensa este jueves sobre los servicios de transporte público que se ofrecerán si se mantiene la convocatoria de huelga.

El regidor no ha querido dar por hecho todavía que no se llegará a un punto de entendimiento con los representantes sindicales, pero ha especulado con que "no quieren acuerdo" pues considera que "piden lo que saben que no se les puede dar".

Puente ha recordado que, "si se respetan los servicios mínimos" que ya ha establecido el Ayuntamiento, entre las 21.00 y las 23.00 horas de cada día de fiestas -del 1 al 9 de septiembre- habrá sólo un 40 por ciento de servicios con respecto a una jornada habitual.

Pero ha advertido de que la situación puede presentar "un problema añadido" porque normalmente en las Fiestas de Valladolid se prolonga la jornada de un determinado número de conductores a partir de las 20.00 horas para cubrir servicios extraordinarios y ahora los trabajadores se niegan a alargar sus jornadas debido al conflicto existente por la negociación del nuevo convenio.

