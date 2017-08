El Ayuntamiento lanza una nueva convocatoria de ayudas para combatir la pobreza infantil

Ponga ha explicado que tras ser aprobada por la Junta de Gobierno, está previsto que en los próximos días la convocatoria se publique en el BOPA para abrir oficialmente el plazo de presentación de solicitudes.

La responsable de Servicios Sociales ha anunciado además que el equipo de gobierno ha reservado otros 450.000 euros para añadir al montante inicial para garantizar que ninguno de los solicitantes que cumpla las condiciones se quede sin la ayuda.

"Lo hicimos en la anterior convocatoria y, por supuesto, lo haremos éste. Éste es un gobierno por y para las personas y no queremos dejar a nadie atrás. Algo tan sensible como la pobreza infantil no puede discutible, es pura prioridad política", recalcó la edil.

Ponga explicó que los cálculos de los técnicos de la concejalía esperan un volumen de solicitudes superior a las 2.000 familias porque las dureza de la crisis todavía se deja sentir con fuerza.

En este sentido la última convocatoria de ayudas para combatir la pobreza infantil tenía un montante inicial procedente del gobierno del Principado de 511.700 euros y recibió 2012 solicitudes de las que cumplían los requisitos 1.547. Así, el equipo de gobierno municipal incorporó fondos a las ayudas hasta alcanza el 1.082.000 euros y conceder la ayuda a todas las familias que cumplían los requisitos.

Una vez que la convocatoria sea publicada en el BOPA en fechas próximas, el Ayuntamiento dará la oportuna difusión a la convocatoria (a través de la web, medios de comunicación, UTS, etc.) para que todas las personas interesadas puedan solicitar las ayudas.

