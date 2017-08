Urkullu pide "una etapa de reconocimiento" en el Estado y Europa de "las realidades nacionales" de Euskadi y Cataluña

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido que se abra "una etapa de reconocimiento" por el Estado español y Europa de "las realidades nacionales" de Euskadi y Cataluña, y ha denunciado "la falta de reconocimiento jurídico, político, social y cultural" de éstas en la actualidad. Además, considera que, en un mes, "si hay responsabilidad y voluntad política", puede haber un "diálogo constructivo" para buscar una solución a la situación catalana, sin esperar al 2 de octubre.

Tras el primer Consejo de Gobierno de este curso político celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián, Urkullu ha señalado que, como responsable político e institucional, "es necesario decir claramente" que se asiste "desde hace muchos años al convencimiento de que sigue sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional".

"Creo que también es necesaria reflejar la constatación de falta de reconocimiento jurídico, político, e incluso de asunción social y cultural de nuestras realidades nacionales en el ámbito estatal", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que, "después de tantos años,

son necesarias estas consideraciones". "Este reconocimiento, además de justo y democrático, resulta absolutamente necesario en una Europa a la que nosotros estamos mirando", ha apuntado.

El lehendakari ha destacado que la UE apunta, "a medio plazo, hacia una redistribución del poder político entre sus diferentes instancias y niveles". Por ello, considera que es "absolutamente necesario abrir una etapa de reconocimiento por el Estado y Europa de nuestras realidades nacionales y, a partir de ahí, la manera de gestionar lo que pueda ser la convivencia política e institucional del siglo XXI", ha indicado.

CATALUÑA

Iñigo Urkullu ha manifestado que, sin remontarse a las causas de por qué se ha llegado a la actual situación en Cataluña, ha constatado que "Euskadi no tiene el Estatuto que votó y Cataluña tiene un Estatuto que no votó o no tiene el que votó tampoco".

Además, ha apuntado a "las responsabilidades" de cómo se ha gestionado el proceso de reforma del Estatut de Cataluña, refrendado por la sociedad catalana, "con la dinámica del recuso ante el Tribunal Constitucional español".

Asimismo, ha dicho que en 2010 el TC dictó sentencia y han transcurrido siete años. "¿Qué ha sucedido en el ejercicio de la política en estos siete años para intentar dar una solución política con las consideraciones previas que he hecho?, ¿qué ha sucedido en estos siete años, habiendo habido un Estatuto que fue refrendado por la sociedad catalana y, aún así, se siguió con el recurso en el Tribunal Constitucional, habiendo una sentencia del Constitucional?, ¿qué ha habido de voluntad del Gobierno del PP para buscar una solución?", ha preguntado.

SOLUCIÓN POLÍTICA

El presidente del Gobierno vasco ha abogado por que la política "tiene que ser para buscar soluciones en todos los ámbitos de la vida", y en la democracia las soluciones se tienen que buscar "mediante el diálogo, el consenso, el pacto, y atendiendo también a lo que haya sido también la voz de la sociedad en cada momento". "Y la sociedad catalana se expresó", ha recordado.

Tras señalar que se desconoce "qué es lo que va a suceder", ha explicado que se pueden "hacer cábalas de lo que puede o no suceder, pero no es un ejercicio responsable por parte de un Gobierno como el vasco". En todo caso, ha subrayado que hace "una llamada permanente a no estar esperando lo que pueda ser el 1 de octubre y después del 1 de octubre, sino a antes del 1 de octubre".

"Queda un mes, y en un mes hay tiempo también. Pese a que pueda parecer un discurso buenista, creo que, en un mes, si hay responsabilidad y voluntad política para diálogos que sean constructivos, también para después del 1-O, sea lo que sea que suceda ese día. Después del 1 de octubre, viene el 2 de octubre, y creo que no hay que esperar a que venga el 1 de octubre para hablar del 2 de octubre en estas circunstancias", ha concluido.

