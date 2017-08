Suatea denuncia que el curso se iniciará con profesorado insuficiente

El sindicato vuelve a denunciar que la Consejería de Educación no adjudicó todas las vacantes anunciadas, pese a las necesidades demandadas por muchos centros y a que aún no se ha cerrado el plazo de matrícula que hará que surjan nuevas necesidades.

Destacan además que tampoco ha respondido la consejería a su

nuestra petición sindical de reunión con responsables del área para subsanar errores antes de la adjudicación definitiva del 30 de agosto.

"En consecuencia, el curso escolar comenzará en muchos centros con las plantillas incompletas", insiste Suatea, que añade que por si esto no fuera suficiente, ahora anuncian que una vez realizada la adjudicación definitiva el día 30 de agosto, no volverá a realizar una convocatoria de profesorado interino hasta el 19 de septiembre, por lo que este personal no se incorporará a los centros hasta el día 25. De este modo advierten que pasarán más de dos semanas de curso sin los docentes necesarios para abordar las necesidades educativas del alumnado.

Suatea considera "intolerable" esta actuación "unilateral y cicatera" por parte de la Consejería que, "una vez más, y pese a pomposas palabras de defensa de la red educativa pública asturiana, propiciará un difícil comienzo de curso, una sobrecarga de trabajo a los equipos directivos y al profesorado y un déficit de atención a parte del alumnado".

Por todo ello, el sindicato exige que se adelante la próxima adjudicación de personal para que el inicio de curso comience de manera más fluida.

