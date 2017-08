Rufián dice que si los catalanes votan "no" a la independencia habrá elecciones autonómicas

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que, "si el pueblo de Cataluña vota que sí" en el referéndum del 1 de octubre, "habrá un proceso constituyente" de la República catalana, "y si vota que no, habrá elecciones autonómicas y un Parlamento autonómico".



Además, ha apelado a "entidades supranacionales" que entiende que "tutelarán el proceso" si se apuesta por la independencia. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Rufián ha afirmado que el proceso "es imparable" porque el 80% quiere votar que sí o que no al referéndum.



En este sentido, ha señalado que, "si el pueblo de Cataluña vota que sí, habrá un proceso constituyente" de la República catalana, "y si vota que no, habrá elecciones autonómicas como siempre, y un Parlamento autonómico".



A su juicio, "al final, el pragmatismo triunfará", y ha apelado a "entidades supranacionales" que entiende que "tutelarán el proceso, si, al final, la gente vota que sí el 1 de octubre". "Estamos absolutamente convencidos de que, al final, el Estado español será el primer interesado en que a Cataluña le vaya bien", ha indicado.



En caso de que el 1 de octubre gane el referéndum el independentismo y se cree una República catalana, ha señalado que "la imagen de los diputados de ERC marchando del Congreso es una imagen potentísima a nivel internacional".



"No nos ponemos fechas. Somos soldados no armados, que nadie se asuste, del Gobierno de la Generalitat", ha manifestado. Además, ha destacado que, en un referéndum, no tiene que haber porcentajes de votos que puedan limitar el resultado, sino que, simplemente, los 'síes', deben ser más de los 'noes'.

