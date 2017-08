El Gobierno advierte de que la ley catalana de transitoriedad jurídica "nunca" entrará en vigor

El Gobierno ha advertido este lunes de que la ley de transitoriedad que quieren impulsar los independentistas catalanes para dar un marco legal a la desconexión "nunca entrará en vigor".



"Puede ser anunciada tantas veces como quieran", han subrayado fuentes del Ejecutivo tras conocerse que Junts pel Sí y la CUP aprobarán esta ley antes del eventual referéndum del 1 de octubre. Las mismas fuentes acusan asimismo a la Generalitat de "rendirse" ante los planteamientos de un partido "minoritario, radical y antisistema" como la CUP.



Y recalcan, en cualquier caso, que el Ejecutivo seguirá respondiendo a todos los "intentos" de los independentistas de "vulnerar" la Constitución, incluida la presentación de esta norma.



Desde el Gobierno se considera una "paradoja" que mientras en París se celebra la reunión de los jefes de Gobierno de cuatro de las principales democracias de Europa para "trabajar juntos contra el terrorismo y a favor de la libertad" los independentistas aprovechen para presentar "una iniciativa ilegal" con la que "tratan de desconectar a los catalanes de España y de Europa".



Además entiende que el "anuncio improvisado" que han hecho políticos "de segundo y tercer nivel" de JxSí y la CUP pone de manifiesto que "los más radicales llevan las riendas de la política catalana".

Conversación entre Rajoy y Sánchez

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretrio general del PSOE, Pedro Sánchez, han mantenido este lunes una conversación sobre este asunto, según ha asegurado el portavoz del PSOE, Oscar Puente. El dirigente socialista ha explicado que ambos se han comprometido a mantener una comunicación fluida y a instrumentalizar posiciones conjuntas ante el "desafío soberanista catalán".



Puente ha dejado claro que el PSOE se opone a este proceso independentista, que el 1 de octubre "no habrá referéndum" y que si finalmente hay algo no tendrá las garantías suficientes. Por lo tanto, ha dejado claro que el 2 de octubre "no habrá república catalana".



De hecho, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de "engaño" la ley y ha añadido que cree que no habrá referéndum el 1-O. Además, ha hecho notar a los partidos independentistas de que esta ley pretende sustituir el Estatut y que, por tanto, requeriría la aprobación de dos tercios del Parlament.



Por otro lado, el líder del PPC, Xavier García Albiol, se ha mostrado partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución si se hace "efectivo" el intento de los independentistas de "perpetrar un golpe de Estado", que con la ley de "ruptura" quieren "tapar su vergüenzas" tras la manifestación contra el terrorismo.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.