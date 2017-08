Las plataformas en contra de las minas en Ávila consideran un "despropósito" la Estrategia Minera 2017-2020 de la Junta

En un comunicado conjunto, aseguran que la estrategia de la Junta ha sido aprobada "con nocturnidad y alevosía, en plena época estival", y que supone "un verdadero despropósito para Ávila, por tener como único fin el fomento y promoción de la minería", además "con el agravante de que para ello utiliza recursos públicos que podrían dedicarse a servicios sociales que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos".

Creen que puede ser "apropiada para otras provincias", de acuerdo con la diversidad de cada territorio y sus necesidades particulares como Palencia, Burgos o León, esta última aquejada por una fuerte reconversión minera".

Las plataformas 'No a la mina en la Sierra de Ávila', 'No a la Mina en la Sierra de Yemas' y 'No a la mina en el Valle del Corneja' consideramos que la nueva Estrategia de Recursos Minerales para el periodo 2017-2020, creen que "el único fin de esta estrategia es considerar susceptible de explotación cualquier mineral que se encuentre sobre el territorio, independientemente de su impacto ambiental", lo cual supone "una amenaza para los entornos rurales y naturales de la provincia y de la población que en ellos se asienta, despreciando las actividades económicas arraigadas en los municipios".

También rechazan los argumentos de la consejera de Economía, Pilar del Olmo, de que la minería "es un nicho de empleo" y "fija población en el medio rural", al tiempo que piden que el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila emita una Declaración de Impacto Ambiental negativa en el caso de la mina en la Sierra de Ávila, donde ya se han superado los plazos legalmente establecidos, así como que se denieguen los permisos de investigación y explotación en el caso de las minas en la Sierra de Yemas y el Valle del Corneja.

