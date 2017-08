Colectivo de Mujeres Musulmanas Independientes se concentran en Bilbao: "Nosotras también estamos rotas por dentro"

En un acto de repulsa de los atentados de Barcelona y de Cambrils, este colectivo ha señalado que estas acciones terroristas "han marcado un antes y un después", y "muchas personas" se han visto afectadas. "Rechazamos el terrorismo, pero también los prejuicios", ha indicado.

En este sentido, mujeres musulmanas han denunciado que "se han disparado los comentarios xenófobos, racistas e islamófobos por parte de la gente y en las redes sociales, en las que ha habido comentarios de rechazo a nuestra comunidad y amenazas constantes, daños verbales, físicos y públicos".

Por eso, han decidido "levantarse" para hacer llegar su mensaje, "que ningún crimen terrorista tiene justificación y que nosotras también estamos rotas por dentro". También han querido "gritar que no tenemos miedo, y que no nos harán odiarnos, seamos personas árabes, musulmanas, cristianas, creyentes o no, vascas, catalanas o españolas".

En la concentración han tomado parte alrededor de 150 personas, entre ellas los ediles de Ganemos Goazen Bilbao, Francisco Samir Lahdou y Conchi García, y de Udalberri, Mari Carmen Muñoz.

Dos de las integrantes del Colectivo de Mujeres Musulmanas Independientes han manifestado que, "pese a vestir diferente o tener otra religión", son personas "normales, corrientes y civilizadas". "El terrorismo no tiene religión, todos somos iguales, y aunque la gente nos mire de mala manera, tenemos sentimientos y también miedo de lo que pasa, por algo estamos aquí, defendiendo nuestros derechos", han subrayado.

Además, han dicho que en los últimos días han notado "más malas miradas". "Consideramos que hay islamofobia en Euskadi, menos que en otros lugares, pero sí", han añadido.

