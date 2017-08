El fuego de La Cabrera (León) tiende al "control total", según el consejero

Al inaugurar la última isla del Museo al Aire Libre de El Oso (Ávila) el consejero ha señalado que el nivel se mantiene aunque el siniestro se encuentra "estabilizado" y el perímetro "asegurado", lo que no impide que haya "reproducciones a causa del viento".

El consejero ha llamado a estar "muy vigilante" ante las reproducciones en el perímetro por las ascuas e incandescente que paulatinamente se "van enfriando".

También ha advertido que la borrasca de las próximas horas no está previsto que produzca precipitaciones. "No hemos tenido reproducciones significativas", ha manifestado, a la vez que ha pedido a los residentes en la zona que no se alarmen por las actuaciones contrafuegos que se llevan a cabo en determinadas zonas.

Según el consejero, los trabajos "van a llevar muchos días" para la extinción del siniestro forestal, al igual que ocurrió en el reciente incendio de la vertiente norte de Gredos, que afectó a 512 hectáreas.

