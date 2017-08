Coristanco (A Coruña) celebra este viernes el pleno de la moción de censura sin el apoyo de las direcciones de PSOE y PP

El Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña) celebra este viernes, día 25 de agosto, el pleno de la moción de censura, presentada por el que hasta esta semana era edil del PSOE, Abraham Gerpe, con el apoyo de los seis ediles del PP.

Con el pase de Gerpe al grupo de los concejales no adscritos después de que el PSdeG-PSOE lo expulsase el miércoles de su grupo municipal -no lo echó del partido por no ser militante- la posibilidad de que la moción salga adelante es prácticamente inexistente.

Y es que, tras los cambios normativos para frenar el transfuguismo, el voto de los dos ediles que ya no se encuentran en los grupos con los que concurrieron a las elecciones -en este caso Terra Galega y PSOE- no suma para la mayoría absoluta. Por ello, la moción requiere el apoyo de los seis ediles del PP y otro más.

Con todo, los populares no prevén obtener este apoyo ni del grupo de Terra Galega ni de la única concejala del BNG, Laura Mariño, tal y como han reconocido en las últimas horas desde el PP provincial, que da por "cerrado" el debate.

A pesar de la defensa hecha en los días previos por el portavoz municipal popular, Antonio Pensado, sobre la necesidad de la moción, el PP, en su comunicado, ha insistido en que este partido "siempre cumple con las leyes y las instituciones" y que no se dan "las condiciones legales".

DISCREPANCIAS EN EL PSOE

Mientras, el ya ex edil del PSOE ha culpado de lo sucedido al responsable de la Agrupación Socialista en Coristanco, Aurelio Sánchez, persona en la que ha descargado también la responsabilidad de las reuniones que hubo con el PP.

También ha defendido que actuó siguiendo las decisiones de la militancia. Por eso, ha insistido en que solo era la militancia quien le podía reclamar con "argumentos válidos" que retirase la gestión, algo que, según ha dicho, no se ha hecho.

POSICIONAMIENTO DEL PP

Por su parte, el portavoz municipal del PP y exalcalde de Coristanco, Antonio Pensado, ha asegurado a Europa Press que acudirán al pleno. "Vamos a ir y a ver qué pasa", ha dicho al ser preguntado por el hecho de que no haya los apoyos suficientes para que salga adelante la moción.

Asimismo, ha atribuido al concejal socialista la responsabilidad de retirar la misma pese a que los ediles populares también la han firmado. "Firmamos la propuesta del PSOE en ese momento porque reunía las condiciones", ha sentenciado.

En el marco de estas discrepancias, el alcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega, ha asegurado que los populares podían haber retirado la moción y se ha preguntado por qué no están expulsados del PP. "Tenían que ser expulsados si actuaron a espaldas del partido", ha argumentado.

