Ecologistas alertan de nubes de contaminación por una nueva avería en baterías de coque de Avilés

A través de una nota de prensa, han explicado que fueron los vecinos los que, alarmados, llamaron al número de emergencias 112 por la tarde. Las antorchas de la planta de ArcelorMittal permanecían todas encendidas "ante el exceso de presión en las cámaras", señalan los ecologistas.

"Cuando no es una nube, es una fuga, o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en una instalaciones viejas y que funcionan con una importante precariedad", han lamentado.

Consideran que la empresa tiene que tomar medidas decididas de mejora ya si quiere que sigan funcionando. "No se puede permitir por mas tiempo esta precariedad continua con el impacto que supone para los colindantes", han insistido.

"Vamos seguir insistiendo que queremos empleo, pero no a cualquier precio, menos a cuenta de nuestra salud como permite el Principado y el Ayuntamiento de Avilés que son cómplices de esta lamentable situación que llevamos años padeciendo", concluyen en la mencionada nota de prensa.

Consulta aquí más noticias de Asturias.