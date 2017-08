Cientos de personas condenan el nuevo asesinato de una mujer en A Coruña y piden medidas contra "el terrorismo machista"

Las concentraciones se han celebrado, a partir de las 20,00 horas, en la ciudad herculina (donde se produjo el crimen en la madrugada del lunes), en Santiago, Vigo, Pontevedra, Ourense, A Coruña, Ames (A Coruña) y Marín (Pontevedra).

En el caso de A Coruña, más de 200 personas se han concentrado ante el Obelisco para expresar su repulsa y condena por lo que han calificado como un "feminicidio" después de que el hombre matase, supuestamente, a la que fue su suegra.

Lo habría hecho al intentar llevarse de su vivienda a su hija de 21 meses. Con ella llegó a fugarse, aunque finalmente fue detenido en un hostal de Culleredo (A Coruña).

Durante la protesta, los asistentes han portado pancartas con lemas como 'Contra as violencias machistas' y coreado lemas como 'Non son mortes, son asesinatos', 'Machista, escoita, estamos en loita' y 'Ante a violencia nin un paso atrás'.

"RECORTES EN IGUALDAD"

También han dado lectura a un manifiesto para denunciar "los recortes en igualdad" por parte del PP y exigir "cambiar las bases educativas de esta sociedad para arrancar el machismo".

Además, con su texto han dejado claro que la "discriminación" hacia las mujeres es "otra forma de violencia" y que "violencia es también entregar los hijos a un maltratador".

MANIFESTACIÓN EN SANTIAGO

En paralelo, en la capital gallega, unas 100 personas se han concentrado simbólicamente -e interrumpiendo el tráfico durante unos 20 minutos en el paso de peatones de la Porta do Camiño- para gritar que están "hartas" de que "asesinen" a mujeres.

Durante la concentración, que provocó un intenso atasco en la zona, han coreado consignas como 'Non son arrebatos, son asasinatos', 'Non estamos todas, faltan as mortas' y 'Ningunha agresión sen resposta, ningún agresor sen castigo'.

Si a la concentración de la ciudad herculina acudió la concejala de Igualdade, Rocío Fraga; en la de la capital gallega, que prosiguió por las calles del casco histórico, se dieron cita representantes de Esquerda Unida, BNG y Podemos Galicia.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.