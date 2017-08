La alcaldesa de Aranjuez hace efectiva su dimisión y el Pleno deberá elegir un nuevo alcalde

La alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, ha presentado ya en el registro municipal su dimisión formal a su cargo de primera edil y con ello será el Pleno municipal el que deba elegir a su sustituto en sesión extraordinaria.

Con esta renuncia a los cargos ejecutivos, que se extiende a todo el Gobierno local en bloque, se abre ahora un proceso en el que dentro de 10 días se convocará un Pleno para dar cuenta de la dimisión y, posteriormente, fijar otra sesión posterior para elegir al nuevo alcalde.

En caso de no lograrse mayoría absoluta (fijada en 13 concejales), será la lista más votada la que gobernará la ciudad. En este caso, se trata del PP, que tiene ocho ediles y fue la candidatura con más votos en las pasadas elecciones municipales.

Moreno ha asegurado que este martes ella y su equipo de Gobierno formalizaban su dimisión por "decencia política" y ha subrayado que "ha hecho hasta donde ha podido" pero que "no se podía seguir" con la situación de "bloqueo" de la ciudad, para criticar la "pinza" que han formado Aranjuez Ahora y el PP.

He hecho hasta donde he podido, pero no se podía seguir asíAsí lo ha detallado a Europa Press después de que el Pleno municipal rechazara ayer el Plan de Viabilidad que había presentado el Gobierno local y que había vinculado a una cuestión de confianza.

Por ello, ha señalado que ante esta situación lo "sano" y "decente" es presentar la renuncia tras la negativa a ese plan "porque ante el precipicio no se puede seguir andando".

Moreno ha comentado que la actitud de PP, Ciudadanos y Acipa contra el Plan de Viabilidad se la esperaba pero ha asegurado que "no se entiende" la postura de Aranjuez Ahora, formación que apoyó su investidura pero que ahora ha rechazado este plan que era exigido por el Ministerio de Hacienda.

Cambio de última hora

La regidora ha asegurado que desde la formación se comunicó el viernes que de cara al Pleno del lunes la "abstención era segura" pero que tres ediles votaron en contra de la medida.

"No sé qué ha pasado para este cambio de una abstención segura a ser los héroes de la derecha", ha asegurado Moreno, quien ha apuntado que esta formación era "corresponsable" de que el PSOE estuviera en el Gobierno local y de su labor, si bien rechazaron integrarse en el Ejecutivo local.

Moreno ha relatado que el PSOE tiene "proyecto de ciudad" para Aranjuez y ha recalcado que frente a ello está "la nada". A su vez, ha asegurado que su intención "en principio" es no presentarse de nuevo a una hipotética investidura porque "no se fía" de los ediles de Aranjuez Ahora.

La intención de Cristina Moreno es no presentarse a una hipótetica investidura"Hasta que estos tres ediles no dimitan yo no quiero gobernar con ellos", ha asegurado la regidora, para recalcar que esta formación deberá explicar la "pinza" que han hecho con los populares para que puedan recuperar de nuevo la Alcaldía.

A su vez, ha comentado que es "paradójico" que el Ministerio obligue a elaborar un Plan de Viabilidad y que el Pleno lo impida dejando un "absoluto bloqueo" y una "ciudad paralizada", pues se impiden multitud de medidas contempladas por el equipo de Gobierno para gestionar adecuadamente la ciudad.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ha valorado que si la alcaldesa de la localidad, Cristina Moreno, formaliza finalmente su dimisión supondría una "cobardía política" y demostraría la "incapacidad" que llevan "criticando de manera reiterada".

