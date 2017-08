El Ayuntamiento de Huesca no se plantea, por el momento, instalar elementos disuasorios

El concejal de Hacienda y alcalde en funciones en el Ayuntamiento de Huesca, José María Romance, ha explicado que tras los atentados de la pasada semana en Cataluña mantuvo contacto con la Comisaría de la Policía Nacional de Huesca para conocer si era necesario tomar algún tipo de medidas para aumentar la seguridad aunque no fue necesario.

"El día que se produjo el brutal atentado en Barcelona, me puse en contacto con el jefe de la Policía Nacional para ver si había alguna notificación de modificación o bien de alerta o bien de las condiciones de la alerta en la que nos encontrábamos, me dijo que no y que si había alguna modificación me avisaría y hasta este momento no se ha producido, con lo cual en la ciudad de Huesca todo sigue igual a día de hoy", ha relatado.

No obstante, el Ayuntamiento continuará pendiente de cualquier recomendación por parte de la subdelegación del Gobierno y de las fueras y cuerpos de seguridad del Estado.

"En el momento en el que la Policía Nacional o la subdelegación de Gobierno nos comunique alguna posible modificación, el Ayuntamiento la llevará a cabo", ha puntualizado Romance.

