Cartagena Jazz Festival tendrá a Dee Dee Bridgewater, Chick Corea y Michael Nyman

Cartagena en noviembre suena a jazz y es que desde el 3 al 25 de noviembre el Ayuntamiento de la ciudad portuaria vuelve a celebrar una nueva edición, ya van 37, de su festival de jazz. La cantante Dee Dee Bridgewater, el genial pianista Chick Corea acompañado por el batería Steve Gadd y Michael Nyman junto a su banda son los primeros nombres adelantados de un festival que será presentado en septiembre, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, David Martínez Noguera, ha anunciado que "vuelve el Cartagena Jazz Festival en noviembre a nuestra ciudad con conciertos tanto en el Auditorio El Batel como en el Nuevo Teatro Circo".

"Seguiremos apostando, como desde que entré a la Concejalía de Cultura, de llevar el jazz a la calle, con conciertos en el centro histórico de nuestra ciudad, y por la colaboración con los locales de Cartagena, donde se celebrarán también actuaciones durante la semana", según el edil, quien ha añadido que "esto es sólo un adelanto de una edición que presentaremos a finales de septiembre, cuando pondremos también a la venta las entradas y los abonos".

Dee Dee Bridgewater será la primera en aparecer por el Cartagena Jazz Festival, ya que será la encargada de inaugurarlo el viernes 3 de noviembre. Dee Dee Brigewater es una de las vocalistas con "mayor nombre de la escena actual", una de las divas del jazz vocal femenino que comenzó con la orquesta de Thad Jones y Mel Lewis, en 1971, antes de colaborar con Dizzy Gillespie o Sonny Rollins, tal y como recuerda la organización.

A su timbre vocal siempre se le ha relacionado con los de Nancy Wilson y Sarah Vaughan. En los años 70 orientó su carrera al mundo del espectáculo y entre 1974 y 1976 participó en el exitoso musical de Broadway The Wiz, que le llevaría a obtener un premio Tony, uno de los galardones teatrales más importantes de su país, según las mismas fuentes.

También participó en Lady Day interpretando a la mismísima Billie Holiday, y en la revista musical Sophisticated Lady sobre música de Duke Ellington, dos de las figuras a las que ha dedicado discos tributo. Embajadora de las Naciones Unidas, en los 80 se replanteó su carrera jazzística y se afincó en París. Hasta la fecha, ha editado 17 discos y ha recibido importantes galardones, entre los que cabe destacar tres premios Grammy (1998 y 2010) y un Django d'Or (1994).

Chick Corea junto a Steve Gadd

"Inagotable, imparable; en resumen, una fuerza de la naturaleza" es como define la organización del certamen a Chick Corea, que "no para nunca de sorprender y de iniciar nuevas aventuras, como hemos tenido la oportunidad de comprobar en los últimos años en nuestro festival, testigo atento de la increíble vitalidad de uno de los grandes músicos de nuestro tiempo".

Tras celebrar el año pasado su 75º aniversario en el Blue Note de Nueva York tocando durante casi dos meses con varios proyectos, Corea quiere dedicar el segundo semestre de 2017 a un nuevo camino: una banda que lidera, por primera vez, con Steve Gadd, el primer batería de los míticos Return To Forever, referencia obligada para cualquier apasionado de la percusión y con quien Corea creó obras maestras como The Leprechaun, My Spanish Heart, Three Quartets y Friends.

Ambos al frente de un sexteto multinacional con colaboradores habituales del maestro: desde Benín, Lionel Loueke a la guitarra; el cubano Carlitos del Puerto al contrabajo y el bajo eléctrico; el venezolano Luisito Quintero en la percusión, y desde Virginia, en Estados Unidos, el gran Steve Wilson. Actuará el viernes 10 de noviembre.

40 años de la Michael Nyman Band

"A pocos músicos les va tan bien la etiqueta de hombre del Renacimiento como al británico Michael Nyman, escritor, musicólogo, fotógrafo y, naturalmente, pianista y compositor en búsqueda constante de nuevos horizontes", tal y como puntualiza el Festival.

Se trata, añade, del "responsable de la aplicación del término minimalismo por primera vez en la música y creador de la icónica banda sonora de The Piano, Nyman llega al festival de jazz con un concierto de celebración de los 40 años de la Michael Nyman Band".

Creada en 1976 para una producción teatral de una obra de Carlo Goldoni y vehículo desde entonces para producciones que incluyen trabajos para orquesta, música de cámara, óperas y, muy significativamente, la creación de partituras para filmes de Peter Greenaway como The Draughtsman's Contract (El contrato del dibujante) y Prospero's Books.

Un concierto especial de aniversario, pues, en el que Nyman repasará, en orden cronológico, sus trabajos para la Michael Nyman Band (bandas sonoras, música vocal y piezas de estreno incluidas). Una antología musical que sin duda servirá para confirmar que Nyman se mantiene entre los iconos musicales más fascinantes de nuestro tiempo. Viernes, 24 de noviembre.

