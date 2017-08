El PP le pide al consejero de Educación que interceda para que "los deportistas no huyan de Trasona"

De Rueda ha reclamado a Alonso que "se arremangue" y se llegue a un acuerdo con el deportista, porque "es sonrojante que no se le apoye, pero más aún que se le obstaculice". Y ha asegurado que las justificaciones de la dirección de Deportes "no convencen".

"Que Hernanz tenga que irse a entrenar a otro sitio porque aquí no le dejan sacar el catamarán es un fracaso", ha dicho el popular. Y ha añadido que "esto tiene que tenerse resuelto para cuando vuelva de la competición".

"No pide -el piragüista- nada que otros no tengan y que antes sí se le facilitaba", ha dicho De Rueda. "Asturias no tiene tantos deportistas de élite como para obstaculizar a los que tenemos", ha añadido.

El diputado del PP ha denunciado, además, el estado en que se encuentran las instalaciones del pantano. "Ha habido un deterioro después del Campeonato de Europa, no se ha invertido más. El Principado debería apostar por ellas, porque con mejoras seguro que habría acogido otras competiciones y más cosas".

