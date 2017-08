Caballero culpa a la Xunta del "caos" en los viajes a Cíes y se pregunta si el "daño" a la imagen fue "adrede"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha responsabilizado a la Xunta de Galicia del "caos" vivido este domingo en la estación de ría y en los barcos que operan los viajes a las Cíes, por ser "incapaz" de ejercer su obligación de controlar a las navieras, y se ha preguntado si la actitud de la Administración autonómica, que ha causado un "daño inenarrable" a la imagen de las islas y al turismo, fue "adrede".

En declaraciones a los medios, el regidor olívico ha recordado que es el Gobierno gallego el que tiene la competencia de gestionar el Parque Nacional, y de supervisar la acción de las empresas navieras que organizan los viajes a Cíes. "Tiene todo el control, y ayer (domingo) se promovió un auténtico caos", ha criticado, y ha advertido del "riesgo" que supuso la decisión de no permitir desembarcar a cientos de viajeros que ya estaban a bordo, "enfadados, indignados y descontrolados".

Caballero ha criticado también la actitud de las empresas de transporte de ría, pero ha incidido en que es la Xunta la responsable de controlar con antelación que no se supere el límite establecido en la venta de billetes para evitar situaciones como las vividas este domingo y este lunes. A su juicio, además de no ejercer ese control, "tomó la peor decisión" cuando se constató que se había superado el cupo, que fue la de impedir el desembarco de los viajeros.

Así las cosas, el alcalde ha denunciado que lo sucedido "es la peor campaña que se podía hacer sobre las Cíes, y la hizo la Xunta de Galicia", a la que culpa de haber causado un "daño inenarrable" a la imagen de las islas y al propio turismo de Vigo y de Galicia. "¿O lo hicieron adrede?", ha preguntado Caballero, tras acusar al Gobierno gallego de "destrozar, en un día, años de trabajo" en la promoción de Cíes.

EXPLICACIONES DE FEIJÓO

El alcalde olívico, quien ha precisado que "no consultaron nada con el Ayuntamiento de Vigo, que es el Ayuntamiento de las Cíes", ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "que dé explicaciones a la ciudad" por la "catástrofe" de la gestión de estos hechos. "Si no está capacitada (la Xunta) para ejercer sus competencias, que me las deje. Las asumo yo y verá como lo hacemos bien", ha reclamado.

Además, ha acusado directamente a la Administración autonómica de hacer "labor antiturística" en Vigo al "destrozar" la imagen de las Cíes, promoviendo una "anticampaña". "También es casualidad, primero intentan reventar la candidatura a Patrimonio de la Humanidad con otra candidatura clandestina, y ahora provocan el mayor caos turístico que se recuerda", ha sentenciado.

