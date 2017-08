Un párroco de Madrid culpa a Colau y a Carmena del atentado en la Rambla de Barcelona

Para el párroco madrileño Santiago Martín, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tiene parte de culpa en el atentado perpetrado el jueves en la Rambla de Barcelona. Una de las misas del barrio de Cuatro Caminos fue el lugar escogido para verter unas declaraciones que ya le han sacado del anonimato.

"Hay que hacer algo más, no puede ser que solamente estemos rezando", comienza Martín en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, donde no duda en hacer un mitin contra la alcaldesa de Barcelona. "Una parte de culpa la tiene la alcaldesa de Barcelona. Los culpables son los asesinos, pero una parte la tiene ella también. Menos lágrimas y más hacer cosas".

Pero Colau no es su única diana de las críticas, también lo es Manuela Carmena. "Ayer tenía yo una preocupación y me fui por la tarde a la Plaza Mayor y a la Puerta del Sol. Estaban exactamente igual. Se puede entrar con un coche sin ningún problema. Si un asesino hubiera querido hacer una matanza ayer, la podría haber hecho exactamente igual. La alcaldesa de Madrid, del mismo partido que la alcaldesa de Barcelona, extrema izquierda, comunistas, radicales, piensan esto: no hay que coartar la libertad. La libertad de los asesinos, claro".

El vídeo de la homilía se ha compartido rápidamente a través de las redes sociales, donde Martín ha recibido críticas por sus afirmaciones.

Cristianísimo mensaje de paz y reconciliación y de estar cerca de las víctimas (Parte 1). pic.twitter.com/aMZFp55TMr — Quique Peinado (@quiquepeinado) 21 de agosto de 2017

Cristianísimo mensaje de paz y reconciliación y de estar cerca de las víctimas (Parte 2). pic.twitter.com/tOlcSHe17N — Quique Peinado (@quiquepeinado) 21 de agosto de 2017

