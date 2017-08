Los partidos se unen con una sola voz contra el terrorismo

Los partidos políticos se han unido este lunes en una sola voz contra el terrorismo y lo han hecho en el seno de la comisión de seguimiento del pacto antiyihadista, que, bajo la presidencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha expresado su compromiso con las libertades y la democracia.

Imágenes 1 Foto

Zoido ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del pacto, al que han acudido por primera vez, como observadores, partidos nacionalistas que no lo firmaron, como ERC, PDeCAT y PNV, además de Podemos que ya ha asistido a otras reuniones de la comisión también como observador.

Precisamente, el ministro, que ha dejado claro que lo más urgente ahora es detener al autor de la masacre de Barcelona, ha invitado a los partidos que no suscribieron el pacto a que se unan a él a partir de ahora.

Después de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), en los que fallecieron 15 personas y más de un centenar resultaron heridas, el Gobierno anunció la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto, que se produce dos días después de la reunión de la mesa de evaluación del riesgo terrorista.

La colaboración y la lealtad han sido fundamentales estos días

"Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad se centran en la localización de este individuo: Younes Abouyaaqoub, identificado como el conductor que conducía la furgoneta de La Rambla", ha destacado Zoido mientras mostraba una imagen del terrorista.

En ello está resultando fundamental "la colaboración y lealtad" entre todas las administraciones, como prueba el hecho de que el Ministerio del Interior y la Generalitat han enviado a la misma hora la nota de prensa con la que se difundía la fotografía del terrorista.

Y es que -ha subrayado- las relaciones han sido fluidas desde el primer minuto, tanto desde el punto de vista técnico como político, y las conversaciones entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, así como las de Zoido con el conseller de Interior Joaquim Forn, y con todos los líderes políticos, han sido constantes.

También ha comparecido el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. "Lo importante es que estamos juntos contra las personas que quieren cambiar nuestro modelo de convivencia", comentó. Añadió también que "la respuesta a este tipo de atrocidades tiene que ser contundente: no nos van a derrotar".

El PSOE pide unidad

Su homóloga del PSOE, Margarita Robles, ha garantizado el apoyo de los socialistas al Gobierno en la lucha contra el terrorismo, que cree que es básico en esta materia, y ha subrayado la importancia que se dé un mensaje de unidad, de confianza en los cuerpos policiales y de prudencia.

Según su criterio, hay que transmitir un mensaje "muy importante de lucha, que exige unidad y confianza, además de mucha prudencia". En este contexto, Robles se ha felicitado de que a la reunión de hayan acudido prácticamente todas las fuerzas democráticas, con independencia de que haya sido en calidad de firmantes o de observadores.

También Ciudadanos, a través de Juan Carlos Girauta, ha puesto en valor que "todos los partidos se hayan unido para defender los valores de la sociedad española". Ha insistido en la necesidad de que quienes no se han integrado en el pacto lo hagan, porque "se demuestra que el diálogo y la unidad" son elementos positivos.

Podemos llama a "la defensa de las libertades"

El secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, ha explicado que la formación morada aboga por "la defensa de las libertades y de los valores democráticos".

Asimismo, ha recordado que la presencia de Podemos como observador se debe "a discrepancias", porque, dijo, "no es incompatible que existan diferencias y al mismo tiempo estar unidos en momentos como este".

"Creemos que las labores de transparencia, de coordinación y de información siempre son positivas", comentó Mayoral respecto al contacto entre todos los partidos políticos.

Xavier Domenech ha dado especial relevancia a "la solidaridad mostrada por la ciudad de Barcelona". Al mismo tiempo, recordó que la célula terrorista que perpetró los ataque "no contaba con retornados", como sí ocurrió en otros ataques producidos en Europa. Lo mismo que Joan Tardá, quien comunicó que "no es el momento de hablar en unirse o no al pacto, porque desvirtuaría la realidad que ahora se analiza". Desde Compromís, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en "la lección que ha dado el pueblo de Barcelona".

Nivel cuatro de alerta

Zoido ya trasladó la decisión de mantener el nivel 4 de alerta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y este a su vez se la comunicó a los líderes de los principales partidos, pero Zoido les dará más detalles de la situación tras los atentados.

Fue el 2 de febrero de 2015, pocos días después de los atentados en la revista Charlie Hebdo de París cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, suscribieron el pacto antiyihadista tras una negociación en el Congreso entre los diferentes grupos.

La última vez que se reunió la comisión de seguimiento del acuerdo fue en julio del pasado año tras el atentado en la ciudad gala de Niza, que causó la muerte a 84 personas e hirió a casi un centenar.