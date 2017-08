La Xunta entrega nuevo material contra la avispa velutina a Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade y Santa Comba

Según ha informado la Xunta en un comunicado, estos dos primeros municipios se han sumado al plan de vigilancia y control de esta especie y han recibido una pértiga de 27 metros y dos equipos de protección individual cada uno.

Por su parte, Santa Comba ha recibido un equipo de protección para la lucha contra esta especie, tal y como había solicitado el Gobierno local. A este municipio ya se habían destinado dos de estos atuendos y una pértiga, además del nuevo material.

De este modo, ya se han entregado en Galicia 40 de las 41 pértigas que prevé repartir la Consellería junto a 5.700 trampas y dosis de líquido atrayente para capturar a las reinas e impedir que se formen nuevos nidos.

La conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha recordado que este insecto "no es más peligroso" que la avispa común, por lo que ha recalcado que no se creen "alarmas sociales innecesarias". Además, ha explicado que, en caso de visualizar un nido, es recomendable no acercarse y alertar a los especialistas a través del teléfono 012.

