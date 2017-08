La Ertzaintza extremará en Euskadi la vigilancia en zonas de mayor afluencia de personas

La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha afirmado que, en la reunión que ha celebrado este viernes con los mandos de la Ertzaintza, se ha decidido extremar la

vigilancia de zonas de mayor afluencia de personas. "Se intenta minimizar riesgos, pero es una amenaza que tenemos sobre nuestras cabezas y a la que hay que hacerle frente", ha asegurado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Beltrán de Heredia ha señalado que ahora existe un nivel de alerta 4, por lo que las medidas de seguridad que se adoptan en los dispositivos que se elaboran, "están en función de ese nivel de alerta".

"Hemos reflexionado sobre la necesidad de extremar la vigilancia de aquellas zonas de mayor concurrencia, aquellas zonas donde se da una mayor concentración de personas", ha añadido.

Preguntada por si la presencia policial va a ser "más visible", ha explicado que "los agentes de la Ertzaintza son visibles", pero ha precisado que "tan importante" como esto, son "los despliegues que hacen los que llevan las labores de información e investigación, que son menos visibles", pero que "hacen una labor preventiva importante".

También se ha referido a la reunión que se producirá mañana en el Ministerio del Interior para evaluar el nivel de seguridad y estudiar si se eleva al nivel 5, ha destacado que, en ese encuentro extraordinario para valorar la alerta, en el que también participará la Ertzaintza, se evaluará la situación.

"En función de la información y los datos que se pongan sobre la mesa, se hará una propuesta que, luego, el Ministerio decidirá si eleva el nivel de riesgo al 5, que es el máximo nivel, o mantienen la alerta 4. En cualquier caso, si se elevara a nivel 5, lógicamente, hay un cambio importante en las medidas de seguridad y quizá la más visible es la posibilidad de que sea el Ejército el que haga labores también de protección y vigilancia en las calles", ha manifestado.

Estefanía Beltrán de Heredia ha indicado que la comunicación y la coordinación con las Fuerzas de Seguridad "está siendo fluida y permanente, especialmente con Mossos".

"Nosotros, a su vez, también, de cara a los dispositivos o los operativos específicos que hay organizar y que están planificados también con las Policías locales, siempre insisto en la importancia que tiene compartir información, la colaboración, la coordinación y mantenernos con la información siempre de una manera rápida y fluida, pero también compartir las estrategias de Seguridad. Es importantísimo si queremos ser eficaces contra esta lacra que, desdichadamente, en verano nos atenaza cada día", ha indicado.

MINIMIZAR RIESGOS

En cuanto a las fiestas en San Sebastián y Bilbao, ha señalado que, tanto la Ertzaintza como las Policías Locales "valoran las situaciones y se trabaja para minimizar los riesgos". "La información, la Inteligencia es importante, a la hora de prevenir. Es importante establecer los dispositivos de protección y también definir cuáles serían los dispositivos de respuesta en caso de que esto sucediera", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que se está "ante un tipo de atentados y terrorismo donde no importa ni el dónde ni el cómo ni el cuándo". "Es decir, atentan cuando consideran y de la forma, como vemos, sin grandes infraestructuras. Por tanto, desde las Fuerzas de Seguridad, desde la Policía, trabajamos intentando reducir y minimizar el porcentaje de inseguridad", ha subrayado.

No obstante, ha añadido que no pueden "garantizar la seguridad al 100%". "Ésa no existe. La buscamos cada día, trabajamos cada día para ir hacia es máxima seguridad, pero, desafortunadamente, no existe. Estamos viendo que este tipo de terrorismo, de atentados, intentan, primero, tener máximo protagonismo y, segundo, causar el máximo daño posible", ha explicado.

La consejera ha recordado que "no hay un objetivo concreto" para el terrorismo yihadista, sino que la amenaza es para "la sociedad en general". "Con esas premisas se trabaja y se intenta minimizar los riesgos, pero, indudablemente, también tenemos que ser conscientes de que es una amenaza que tenemos ahí sobre nuestras cabezas y a la que tenemos que hacer haciéndole frente. Para eso, la coordinación entre todas las Fuerzas de Seguridad, también las medidas de autoprotección que adopte el propio ciudadano a la hora de observar más", ha manifestado.

Beltrán de Heredia ha subrayado que "ésta es la situación en la que nos toca vivir". "Desde nuestra parte, de la parte del Departamento de Seguridad, trabajamos intensamente para minimizar los riesgos", ha asegurado.

REUNIÓN

La consejera de Seguridad y el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, han mantenido a primera hora de esta mañana una reunión con los mandos de la Ertzaintza en la base central de Erandio para evaluar los

atentados de Cataluña.

Al encuentro han asistido el Jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, el Jefe de División de Protección Ciudadana, Josu Bujanda y el Jefe de Inteligencia Criminal de la Oficina Central de la Ertzaintza, Juan Vicente Bilbao.

En la reunión se han analizado las distintas medidas de seguridad del nivel 4 de riesgo y se ha insistido "en la necesidad de extremar las precauciones y las citadas medidas en los lugares en donde hay una mayor concentración de población".

También se ha hecho hincapié en la importancia del trabajo de información, inteligencia y en colaboración con las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la prevención, "sin menoscabar la necesidad de establecer operativos de protección y de respuesta".

