UGT denuncia que un tercio de los contratos temporales en Galicia en 2016 fueron de menos de siete días

El sindicato UGT ha denunciado la "preocupante" situación del mercado laboral de Galicia, en un informe que apunta hacia el aumento de la precariedad, como se refleja en datos que indican que el 34'7% de los contratos temporales en 2016 fue de menos de siete días, siete puntos por encima de la media del Estado y un cinco por ciento más que en 2012.

En su informe, UGT-Galicia afirma que "el crecimiento económico no basta para reducir la precariedad" y "urge un cambio de políticas económicas y de empleo", ante la "persistencia" del desempleo más estructural, la pérdida de poder adquisitivo y el empeoramiento de la situación laboral de las mujeres.

Aunque UGT admite el "obvio" crecimiento de la economía gallega, a un ritmo del 3'1%, matiza que el empleo "no está creciendo con la misma intensidad que la economía", con una tasa de temporalidad en Galicia que se sitúa en el 27'2%. Si bien entre los segundos trimestres de 2015 y 2017 los contratos indefinidos en España aumentaron en un 3'9%, en Galicia se registró una subida del 0'6%.

Además, cerca del 62% de los trabajadores a tiempo parcial preferirían un contrato a tiempo completo. En 2009 el porcentaje era del 43%, recoge el informe.

La central sindical señala que el desempleo baja, pero en un alto porcentaje ésto se debería a la reducción de la población activa. En el segundo trimestre del año 2017 hay un total de 95.400 desempleados menos en relación al primer trimestre de 2014, cuando se registra el máximo de paro. Y la tasa de paro desciende en 7'1 puntos, del 23'2 por ciento al 16'1%.

La caída del paro, añade UGT, se alimenta también en parte en una importante disminución de la población activa. Los activos menores de 35 años bajaron en 108.900 personas desde la reforma laboral de 2012, y hay 116.700 parados que llevan más de un año en esta situación, el 58% del total, y un 42'5% más de dos años. Llama la atención también la elevada tasa de paro entre los menores de 25 años, que es del 35%.

A pesar de estas cifras, UGT critica que los presupuestos en materia de políticas de empleo aún se alejan de los de 2008 a 2012, en los que la media presupuestaria se situaba en 375'9 millones de euros. En el último quinquenio, la reducción presupuestaria fue, indica el sindicato, de un 36%.

BAJAN LAS CUANTÍAS DE LAS PRESTACIONES

En cuanto a la cobertura de los parados con experiencia laboral el informe añade que es tan solo del 50'3%, habiendo 108.000 desempleados sin cobertura. De forma paralela, UGT alerta de la caída de la cuantía media de las prestaciones, que en mayo de 2017 fue de 802'1 euros, cien euros inferior a la cantidad que se registraba en diciembre de 2011.

También caen los salarios medios, en un 5% de 2009 a 2016, y la pérdida salarial comparada con el IPC se sitúa en 1'47 puntos.

RENTA MEDIA DE LA MAYORÍA SOCIAL

En esta línea, UGT habla de empobrecimiento de la mayoría social, con una renta media de los hogares de 1.049 euros inferior a la que tenían en 2009, un 3'9%, con una población de riesgo de pobreza en el 25'4%, 0'8 puntos más que en 2009, y con los ocupados en esta situación aumentando en 3'2 puntos en comparación con el mismo año. Además, el 48'5% de los parados está ya en riesgo de pobreza.

CRECE LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En este análisis, el peor panorama lo dibuja la situación laboral de las mujeres, con la población activa femenina contrayéndose, ya que soportan mayores tasas de temporalidad, alcanzando el 28'6% frente al 25'9% de los hombres. Las mujeres ocupan el 76'13% de los empleos a tiempo parcial, el 60'1% de forma involuntaria, 20 puntos más que en 2009.

La brecha salarial por sexos es de un 22 por ciento, "un indicativo tanto del deterioro de las condiciones laborales de las mujeres como de la falta de políticas dirigidas a la promoción de igualdad".

RECLAMACIÓN DE QUE SE DEROGUE LA REFORMA LABORAL

Ante el panoramal laboral que reseña UGT, el sindicato en Galicia afirma que "urge revertir esta situación" con la derogación de las "negativas reformas laborales" para "construir un modelo de relaciones laborales "más eficiente y con más derechos". Además, UGT Galicia insta a la Xunta a acometer un cambio de políticas económicas y de empleo y a que "no escape de su responsabilidad" a la vista de que en el resto del Estado se remonta mejor que en Galicia. "Es evidente que el crecimiento económico no basta. Las familias tienen que ser copartícipes de la mejora y no está siendo así"

Consulta aquí más noticias de A Coruña.