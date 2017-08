Galicia intensificará las medidas seguridad tras el atentado de Barcelona con controles

"Entre todos vamos a trabajar para que estos bárbaros no puedan cambiar nuestros sistema de vida, y entre todos unidos vamos a conseguir superar esto", ha subrayado Villanueva en declaraciones a los periodistas tras guardar un minuto de silencio ante la Delegación del Gobierno, con sede en A Coruña, en "solidaridad con las víctimas, las familias y el pueblo catalán".

"No se ha bajado la guardia", ha dicho el delegado de Gobierno, que ha recordado que ya van más de 700 detenidos desde 2011, muchos de ellos en el territorio catalán. No obstante, ha dicho, el "riesgo cero no existe", y anuncia que se intensificarán los controles de seguridad en Galicia.

Junto a medio centenar de personas, entre ellas el subdelegado del Gobierno, Jorge Atán, el responsable de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia, Francisco Javier Molano, militares, policías y guardias civiles, así como personal de la Delegación y otros ciudadanos, Villanueva ha recordado que el nivel de alerta ya era de 4 sobre 5, "muy alto", antes del atentado de Barcelona.

MÁS VIGILANCIA

Pese a ello se intensificarán, ha dicho, los controles por la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales en vías de comunicación, accesos a ciudades, en definitiva, en lugares donde se concentre mucha gente porque "los objetivos son indiscriminados", desde una calle a una playa, ha ejemplificado.

De hecho, este domingo, ha dicho, se reforzarán las medidas de control de seguridad en el partido entre el Deportivo y el Real Madrid, en A Coruña.

Preguntado por si hay algún gallego entre los fallecidos, Villanueva

ha dicho que se sabe que "hay de varias nacionalidades" ya que el atentado se produjo en un lugar muy turístico, por lo que llama a esperar a que se realicen los análisis para identificar a las víctimas.

