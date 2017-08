La furgoneta bajó Las Ramblas por el centro y haciendo "eses"

El sonido de las ambulancias y de la policía alertó a un grupo de estudiantes que asistían a un curso en un edificio de la Gran Vía (Barcelona), situado a unos 5 minutos del lugar donde se ha perpetrado un atropello que ha acabado con la vida de varias personas, de lo que estaba sucediendo a unas calles de distancia. El atentado se produjo a las 17.20 horas y una llamada minutos después de la policía les obligaba a quedarse en el bloque.

"No nos dejan ni salir ni entrar", cuenta a 20minutos.esuno de los jóvenes vía telefónica. "Percibimos mucho movimiento de ambulancia. La secretaria nos dijo que no podíamos salir; había llamado la policía y volverán a llamar cuando podamos salir". No son los únicos. Comercios, centros comerciales y paradas de metro y tren próximas al perímetro que ha desplegado la policía permanecen cerrados.

En el mismo lugar de los hechos, el taxista Óscar Cano explicó a TV3 cómo la furgoneta invadió el carril peatonal a gran velocidad y bajó la vía turística a gran velocidad y haciendo "eses".

Cano había dejado a unos clientes en la Plaça de Catalunya cuando vio que una furgoneta blanca subía el bordillo y bajaba Las Ramblas por la zona central a gran velocidad. "He visto salir volando a varias personas", afirmó Cano en declaraciones a la emisora TV3.

Este atropello masivo, que ha causado varios muertos y diversos heridos, según las últimas informaciones, ha provocado escenas de caos y pánico en el centro de Barcelona, de donde muchas personas han huido corriendo sin saber exactamente qué había pasado, mientras que otras se han refugiado en establecimientos cercanos.

Erminia Mata, que ha optado por esconderse en un comercio, ha asegurado ver a personas tendidas en el suelo y ensangrentadas, al igual que un ciudadano de origen marroquí que había salido a comprar a una tienda cuando ha tenido lugar el atropello.

