Banda Municipal de Bilbao ofrecerá ocho conciertos en el Quiosco del Arenal durante Aste Nagusia

Los programas escogidos para este año combinarán temas populares y festivos. Bajo los lemas "Matiné de zarzuela", "Matiné con Walt Disney y Alan Menken", "Matiné en la disco", "Matiné con saxofones", "Matiné taurina", "Matiné entre marchas y gaitas", "Matiné de pasodobles" y "Matiné con boleros", la Banda interpretará diversos estilos y piezas musicales tan conocidas como "Aladdin", "Grease", "Can't take my eyes of you", "Sombras y luces" o "Bésame mucho", según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado.

La Banda Municipal de Bilbao actuará del 20 al 27 de agosto, a las 12.00 horas, en el Quiosco del Arenal, y en el concierto del viernes, 25 de agosto, participarán como invitados los Gaiteros de Elciego, Juan Carlos Gómez y Juantxu Gómez, quienes sumarán su música a los intérpretes de la Banda en la segunda parte del concierto.

