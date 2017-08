Un total de seis películas de 20 países tomarán parte en Cine en Construcción 32, del Festival de San Sebastián

Según ha señalado el certamen cinematográfico donostiarra, algunos de los directores que presentan película en Cine en Construcción ya han participado en San Sebastián, como Armando Capó, cuyo proyecto 'Agosto' fue seleccionado en el III Foro de Coproducción Europa-América Latina obteniendo el Premio EGEDA al Mejor Proyecto.

Por su parte, Aly Muritiba fue seleccionado en el I Foro de Coproducción con su proyecto 'Para minha amada morta / To my Beloved (antes O homen que matou a minha amada morta / To my Beloved Dead)', que posteriormente participó en Cine en Construcción 26 y en Horizontes Latinos en 2015, y que volvió al Foro en 2016, con su proyecto 'Barba ensopada de sangue / Barba empapada de sangre'.

Cine en Construcción es el programa de ayudas al cine latinoamericano que, en convocatoria bianual, llevan a cabo el Festival de San Sebastián y Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Creado en 2012, se ha convertido en una plataforma de proyección internacional de nuevos talentos y punto de encuentro de referencia para la industria audiovisual latinoamericana.

En total, ocho de las películas que se presentaron en las pasadas ediciones en San Sebastián y Toulouse se podrán ver en Nuev@s Director@s y Horizontes Latinos. Dos de los films que participaron en Cine en Construcción 31 de Toulouse, 'La novia del desierto', de las directoras noveles Cecilia Atán y Valeria Pivato, y 'Los Perros', segundo largometraje de Marcela Said, fueron seleccionadas respectivamente en Un Certain Regard y en la Semana de la Crítica del pasado Festival de Cannes. Asimismo, 'La Familia', ópera prima de Gustavo Rondón, proyectada en Cine en Construcción 30, también participó en esta última sección.

Además de las ya citadas, 'Medea' de Alexandra Latishev, 'Las olas' de Adrián Biniez y 'La educación del Rey' de Santiago Esteves, ganadora del Premio de la Industria, participaron en la pasada edición de Cine en Construcción San Sebastián, y 'Temporada de caza' de Natalia Garagiola (Cine en Construcción Toulouse 2017) formarán parte de Horizontes Latinos. 'Princesita' de Marialy Rivas, seleccionada en Cine en Construcción en 2015 competirá en Nuev@s Director@s.

