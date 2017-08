Las Juventudes Socialistas de Euskadi exigen a Ernai que cese su "campaña infantil contra el turismo"

En un comunicado, las Juventudes Socialistas han explicado que han impulsado esta campaña con el lema #HauEzDaBidea ante su "preocupación" los actos registrados durante las últimas semanas como el ataque a un tren infantil en San Sebastián, pintadas a la sede de la Agencia Vasca de Turismo Basquetour y movilizaciones convocadas con lemas como 'Tourist, go home'.

La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Azahara Domínguez, ha afirmado que "no hay justificación posible con los actos vandálicos que han ocurrido estas semanas en contra del turismo en Euskadi". "Este tipo de actos realizados por una minoría que no representa el sentir de la mayoritario de la juventud ni de la sociedad vasca, sólo nos retrotrae a un pasado que algunos no quieren dejar atrás", ha indicado.

En este contexto, ha exigido a la organización juvenil Ernai que "rectifique y condene inmediatamente estos actos, y que tome las medidas oportunas para expulsar a los integrantes de su organización que los han realizado".

A su entender, "el debate sobre el turismo en Euskadi merece que todos estemos a la altura". En este sentido, ha criticado que "las formas de Ernai banalizan el tema y sólo buscan el protagonismo a toda costa". "Ayer fueron las basuras, hoy es el turismo y mañana será otro tema, cualquier cosa para llamar la atención y que en último término pagamos todos", ha apuntado.

Para la organización juvenil, además, estos hechos demuestran que, "lejos de avanzar en un camino de paz y convivencia, los jóvenes abertzales siguen actuando con esquemas más propios de quien busca la extorsión que de quien busca una solución democrática".

Domínguez ha considerado "muy peligroso" que "jóvenes lleven a cabo una campaña de rechazo al extranjero" y ha añadido que el turismo, "además de un activo económico, es también una forma de encuentro entre culturas".

"Los jóvenes deberíamos representar precisamente lo contrario a esta campaña, deberíamos ser los primeros en acoger a nuestros visitantes con las manos abiertas y mostrar curiosidad por personas de otros lugares", ha opinado.

Por ello, la secretaria general de Juventudes Socialistas ha animado a los miembros de Ernai a "que viajen más" y "se sientan ellos como turistas en comunidades con culturas diferentes". "Conocer, aprender e intercambiar experiencias con otras personas siempre nos hace crecer como personas, y los socialistas aspiramos a que Euskadi sea un país mejor con lo que nos aportan nuestros visitantes", ha añadido.

Domínguez ha pedido, además, a las instituciones que "lideren el debate" con propuestas para regular la convivencia entre vecinos y turistas, "conscientes del malestar de algunos vecinos con este boom de los últimos años".

Por ello, ha instado a que, "frente a campañas contra el turismo, desde el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco se tomen todas las medidas necesarias para consolidar un turismo responsable". En este sentido, ha explicado que se ha iniciado ya la revisión de las inscripciones de vivienda para uso turístico en las tres capitales vascas, en el marco del protocolo acordado con Eudel.

También ha valorado los "esfuerzos" de la Diputación de Gipuzkoa para intentar "extender los flujos turísticos hacia nuevas zonas del territorio", y el del anuncio de la nueva ordenanza del Ayuntamiento de San Sebastián para regular los pisos turísticos en la ciudad. "Ese sí es el camino, la vía de la regulación y el control que busca soluciones para todos", ha concluido.

