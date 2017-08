El BNG considera un "agravio" la falta de juez sustituto para Violencia de Género en A Coruña

En declaraciones a los periodistas durante un acto simbólico celebrado ante los Juzgados de A Coruña, la diputada nacionalista ha reclamado a la Xunta que abandone el "pasotismo" y "plante cara" al Gobierno central para que sustituya las plazas de especialistas de violencia machista en Galicia.

"El debate no es técnico, sino político", ha asegurado la diputada nacionalista, que opina que la decisión de no cubrir la sustitución en del Juzgado de Violencia de Género de A Coruña "no tiene excusas".

Así, ha expliciado que "hay posibilidades técnicas" para llevar a cabo la sustitución, y es que, según ha señalado, "se podría tener hecho una modificación presupuestaria o un adelanto de los presupuestos de 2017".

CIFRAS EN AUMENTO

El BNG ha optado por realizar un acto simbólico para denunciar el "absoluto agravio" en el Juzgado de A Coruña ante un caso de "gravedad". Y para ello ha recordado que el año pasado hubo "hasta 37 víctimas de violencia machista en España y en lo que va de verano ya van 17".

Asimismo, en referencia a los datos de la Secretaría Xeral de Igualdade, Presas ha subrayado el aumento de las denuncias de violencia machista en Galicia, sobre todo en A Coruña y Pontevedra.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.