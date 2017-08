EA pide que no se transfiera a Euskadi la gestión de la SS "mutilada" ni se renuncie a "una caja vasca"

El portavoz de EA, Iker Ruiz de Egino, ha pedido que no se transfiera a Euskadi la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social "mutilada", sin que suponga la ruptura de la Caja Única, ni se renuncia a la creación de "una caja vasca". "Si eres chico grande, lo eres para todo", ha asegurado.

Además, ha mostrado su preocupación por que las pensiones de los vascos "las hayan estado gestionando desde Madrid, sabiendo la de veces que ha metido la mano en la caja el PP".

En declaraciones a Europa Press, Ruiz de Egino considera que el Estatuto de Gernika establece el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, que incluiría la caja de las pensiones, y ha afirmado que "una transferencia mutilada sería una nueva falta de respeto al pueblo vasco", como, a su juicio, lo ha sido "el incumplimiento" del texto estatutario.

"Creo que, desde la firma del Estatuto de Gernika de 1939 ya teníamos que tener la competencia de la Seguridad Social y, por ende, la caja vasca, donde estuviera depositado el dinero de las pensiones", ha insistido.

Por ello, ha apuntado que, si ahora llega a conseguirse el traspaso, "más vale tarde que nunca", pero ha afirmado que también hay que analizar "todo lo que se estaba aportando a la caja que se ha quedado en Madrid, y qué parte va a venir o qué parte no va a venir".

"Todo eso hay que saber bien cómo va a quedar", ha apuntado, para señalar que su partido relaciona "el debate de la caja vasca con el de un Banco Público vasco", algo que han defendido en su programa EA y la coalición en la que se integra, EH Bildu, con el fin de que "ayude a la financiación de las pymes, de los autónomos, de las personas y que tenga ese carácter social por encima de prevalecer los resultados económicos".

GESTIÓN DE LAS PENSIONES

Iker Ruiz de Egino ha lamentado que, durante estos 30 años en los que, en su opinión, se tenía que haber materializado la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, "las pensiones de los vascos las hayan estado gestionando Madrid, sabiendo la de veces que ha metido la mano en la caja el PP".

Tras subrayar que desconocen "cómo estará ahora la caja", ha indicado que en Euskadi "no se puede empezar ahora de cero" y que "los ahorros y lo que se ha aportado durante más de 30 años desaparezcan".

Ruiz de Egino ha afirmado que no contempla la posibilidad de que haya "una transferencia mutilada" porque "significaría, de nuevo, una falta de respeto al pueblo". "Si tenemos derecho a una transferencia completa, no tienen por qué darnos una mutilada. No sé qué palabra puede definir que, 'si es mío, es mío al cien por cien, no es ni en parte, ni en plazos'", ha asegurado.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.