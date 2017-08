El festival 'Cir&Co' de Ávila contará con 20 compañías extranjeras de las 32 que participarán en la edición de 2017

Las compañías procedentes de fuera de España llegarán de países como Francia, Italia, Argentina, Bélgica, Holanda, Alemania, Gran Bretaña y España, cinco más de las que participaron en la pasada edición 2016.

La Junta de Castilla y León, organizadora del festival, ha diseñado en esta edición de 'CirCo', un programa "de vanguardia y de gran repercusión internacional", que va a contar con dos estrenos mundiales y quince espectáculos de estreno a nivel nacional, lo que redundará en un mayor atractivo para esta cita cultural y turística a nivel nacional, principal festival de su género en España.

La programación de 'CirCo' 2017 contará con la participación de diez compañías procedentes de Francia -como país referente de las artes circenses a nivel mundial-, como son Les Arts Mar Saud, Les Zygomates, Imperial Kikiristan, La Faux Populaire, L'Attraction Céleste, Cie Avis de Tempête, Ka Folle Allure, Roulottes en Chantier, Gilles Rémy y Kadavresky.

A ellas, se suma la compañía holandesa Circusdrome, que representará tres espectáculos diferentes. Procedente de Argentina, el festival va a contar con la compañía Bambolea Alas Circo, y también van a participar compañías de Gran Bretaña (Circle of Two), Italia (Bubble on Circus), Alemania (The Gerlings) y Bélgica (Le Cirque du Platzak).

El plantel internacional se completará con la participación de los alumnos de las Escuelas Europeas de Circo, procedentes en esta ocasión de Finlandia, Bélgica, Francia, Italia, España y Brasil y que, durante toda la semana, trabajarán en la creación del espectáculo 'What a wonderful world', que se podrá disfrutar el viernes 8 y el sábado 9 de septiembre en el Episcopio.

Este espectáculo, que será primicia mundial, tras su paso por Ávila se podrá disfrutar en el Circo Price de Madrid.

Tras el exitoso estreno mundial de la compañía 'Cie Rasposo' en la pasada edición, en este caso será la compañía francesa 'Cie Avis de Tempête', la que ha apostado por el festival de Castilla y León para el estreno en primicia de su espectáculo 'Comme un vertige' que se podrá disfrutar en la plaza del Mercado Chico el viernes 8 y el sábado 9, dentro de la sección de 'CirCo Acrobático'.

A nivel nacional, 'Cir&Co' 2017 contará con la participación de doce compañías españolas como Tanxarina, The Fune Troupe, Clownbaret, Don Davel, Fuman, Wilbur, Circo Baya, Errabundo, Mile dos Perillas y Nando Caneca, Mercucho Producciones y Tropiezo Teatro, estas dos últimas procedentes de Castilla y León.

"CRECIMIENTO"

La V edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León propone más de 150 actividades para los seis días de duración del festival. Según fuentes de la Junta, "este importante crecimiento se materializa en nuevos espacios, nuevas secciones, más programación y un incremento de compañías participantes, especialmente las de procedencia internacional".

En este sentido, el festival incorpora la nueva sección 'CirCo Cine' y el nuevo espacio del Palacio de Polentinos a la sección 'CirCo Carpa', además de seguir apostando por secciones propias como son 'CirCo Social' y 'Espacios con narices', que cuentan con componente especial de sensibilización y colaboración con la ciudadanía y el empresariado local, en busca de la integración de toda la ciudad en este festival de Castilla y León.

