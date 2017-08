Larrión (EH Bildu) cree que "las acciones" de Ernai contra el turismo son "un grito desesperado de la juventud"

La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, Miren Larrión, tiene la percepción de que "las acciones" realizadas contra el modelo turístico por Ernai, organización juvenil de Sortu, son "un grito desesperado de una juventud que cada vez ve que tiene menos posibilidades, que se le cierran posibilidades laborales y que se les abre un futuro de precariedad".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Larrión ha indicado que los jóvenes observan que van a vivir "muchísimo peor" de lo que viven sus progenitores y que "cada vez tienen más problemas de acceso a la vivienda".

"Han hecho este planteamiento ante ese futuro tan negro que ven, esa llamada de atención", ha manifestado, para señalar que comparte "el grito de qué futuro tan negro tienen los jóvenes".

GOBIERNO VASCO

En cuanto al tema del modelo turístico, considera que el Gobierno vasco y el lehendakari, Iñigo Urkullu, "podrían estar pendientes de los temas de Hacienda porque, en todos los impuestos que no vienen regulados desde Madrid", Euskadi "tiene autonomía para poder establecer un planteamiento fiscal".

Además, ha considerado que, por parte del Ejecutivo de Urkullu, "no hay política de turismo integral de país". "No hay una apuesta de país, no ha habido una apuesta por Foronda, para que el visitante que llega a Donosti entienda que el país tiene mucho más que ofrecer", ha destacado.

A su juicio, en las ferias de turismo "joyas absolutas" de la Comunidad Autónoma Vasca "quedan desconocidas". "Desde luego, en Gasteiz, no solo no tenemos ningún tipo de saturación, sino que, al revés, tenemos mucho que ofertar y, desde luego, pueden venir muchísimos más turistas", ha apuntado.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.